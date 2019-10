– Det er ikke noe spesielt å møte Vålerenga lenger

– Han er en utrolig god hockey-spiller, faktisk for bra for å være i den ligaen her spør du meg. Vi får nyte det så lenge vi har han, sier Kristiansen.

30-åringen jobbet aktivt for å få Trettenes til klubben.

– Tommy Kristiansen prøvde å ringe deg og få deg til Oilers, var han avgjørende for at du signerte igjen?

– Jeg kjenner Tommy godt fra før og han er den spilleren du helst vil spille på lag med, så det er bare kjekt det. Vi snakker sammen mye og under sommeren trente vi sammen her, så det er klart at det er en faktor det at vi guttene snakket sammen hele sommeren, sier Trettenes.