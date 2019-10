Viking lekte seg til cupfinalen: – Berntsen bør vurderes som årets trener

Viking – Ranheim 3-0:

Artikkelen oppdateres!

Viking er klar for sin første cupfinale siden 2001 etter å ha slått Ranheim overbevisende 3-0 i onsdagens semifinale foran 16.000 entusiastiske hjemmefans i Stavanger.

– Jeg er stolt over det jeg og teamet og spillerne har fått til siden vi overtok i januar i fjor, sa en rørt Viking-trener Bjarne Berntsen til TV 2 Sporten etter at cupfinalebillettene var sikret.

– Det blir kjempekjekt med en cupfinale. Det er 18 år siden sist viking var i en cupfinale. Nå er det fullt fokus på de fire siste kampene i serien, så skal vi lade skikkelig opp til Ullevaal-tur i desember. En cupfinale er en mulighet til å gi Viking internasjonal fotball igjen. For når vi først er kommet dit, så vil vi vinne, slo han fast.

Da Viking var i cupfinalen for 18 år siden ble forøvrig Bryne slått 3-0 på Ullevaal.

Se høydepunkter fra 1. omgang øverst (video med tillatelse fra NRK)

Viking-spillerne var selvsagt fornøyd med å ha sikret seg cupfinale.

– Det var helt fantastisk. Det var helt sinnsykt gøy å spille denne kampen foran fullt hus. Det blir årets høydepunkt innenfor fotballkarrieren å komme til cupfinale. Vi har oppnådd dette sammen, og kan runde av sesongen med en cupfinale. Vi tar dem vi får i cupfinalen, vi kommer til å gå utpå der uansett hvem vi møter og gi alt, sa Ylldren Ibrahimaj til TV 2.

– Det er herlig. Det er deilig å komme til cupfinale igjen. Jeg har aldri vært med Viking før, men med Stabæk, så jeg vet hvor gøy det er med cupfinale. Nå er livet deilig. Stemningen er på topp i garderoben. Det er kjekkere å spille cupfinale med Viking enn med Stabæk, mente Viking-keeper Iven Austbø.

– Dette er utrolig stort. Å komme til cupfinalen foran et fullsatt stadion. Jeg trodde ikke dette da jeg kom til Viking i januar i fjor. Det har gått over all forventning. Dette er absolutt utrolig stort, sa Kristian Thorstvedt.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er mektig imponert over det veterantreneren Bjarne Berntsen har utrettet med Viking.

– For 13 måneder siden tapte Viking 2-4 hjemme mot Tromsdalen og opprykket så ut til å ryke. Nå er de klare for Ullevaal og ser ut til å få en fin plassering i Eliteserien. Den jobben som er gjort i Stavanger er utrolig imponerende fra Bjarne Berntsen, hans assistenter, spillere og resten av klubben. Kjetil Knutsen og Bjarne Berntsen er de to trenerne som har imponert mest denne sesongen, og kampen om å bli årets trener står mellom de to. Viking forsterket seg ikke i særlig stor grad før denne sesongen, men nøkkelspillerne har virkelig hevet seg med oppgaven i 2019, poengterer Jesper Mathisen overfor TV 2 Sporten.