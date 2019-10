U21-bråket: Lagkamerater skal ha bedt Smerud ta affære

Striden på U21-landslaget handler om landslagssjef Leif Gunnar Smeruds lederstil, men det kan virke som 21-åringene Rafik Zekhnini, Dennis Johnsen og Tobias Heintz er nokså alene om å kritisere.

TV 2 kjenner til at flere andre spillere på laget har bedt landslagsledelsen om å ta tak i oppførselen til de tre lagkameratene, som nå nekter å spille for landslaget. 18. oktober ble det også klart at landslagssjefen ikke kom til å ta dem ut i neste tropp.

– Først og fremst skulle jeg ønske at de det gjelder hadde tatt det opp med oss først. Vi tre, vi er bestekompiser, og da blir det naturlig å henge sammen. Folk synes kanskje det blir litt for mye. Jeg føler ikke at det skal være noe problem. Vi gjør ikke noe som skal skape uro i laget, sier Zekhnini, som til daglig spiller for nederlandske Twente, til TV 2.

– Vi har hatt diskusjoner innad i laget fra sist samling. Vi ble enige om en del ting. Nå er det snakk om oss tre, ikke resten av laget. Det er vi som har valgt å stå frem, så står de andre i lag. Ikke noen særlig mer kommentar til det, sier Kasimpasa-spiller Tobias Heintz.

Jublet for scoring til Hviterussland

Konflikten mellom Leif Gunnar Smerud og tre av U21-spillerne til Norge har pågått i lang tid. Misnøyen gikk så langt at kilder til TV 2 hevder Rafik Zekhnini jublet for et baklengsmål mot Hviterussland.

Dette reagerer Zekhnini sterkt på og avviser totalt at han skal ha jublet. 21-åringen mener det kan stamme fra en misforståelse.

– Jeg ville aldri jublet for et baklengsmål, selvfølgelig ikke. Jeg satt på benken ved siden av Dennis. Vi hadde det gøy og morsomt da det ble mål. Det er det som kan ha blitt feiltolket som jubel. Den som har sagt dette bør ta det opp direkte med meg, sier Zekhnini.

– Jeg har heller ikke beklaget den situasjonen. Det jeg beklaget ved den kampen var at jeg varmet opp for dårlig fordi jeg visste jeg ikke kom til å få spille.

– Jeg var på banen og spilte selv i det vi slapp inn 0-1, så det kan ikke jeg si så mye om. Det ble tatt ganske kjapt opp i gruppen etter kamp. Det ble lagt dødt ganske kjapt, sier Tobias Heintz om den situasjonen til TV 2 fra Istanbul.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hvem som jublet, men benekter heller ikke at hendelsen fant sted.

Støtter Smerud

Stabæk-guttene Emil Bohinen, Hugo Vetlesen og Ola Brynhildsen spiller for tiden fast på U21-landslaget. De gir sin fulle støtte til Smerud.