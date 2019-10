Ifølge VG oppbevarte sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold, minst to håndvåpen uten å innhente tillatelse fra politiet.

Han bekrefter dette overfor avisen.

Sjøvold opplyser at han mottok våpnene etter dødsfallet til en mann i Vestfold i 2008 og at både han og den avdøde var medlemmer av Odd Fellow-losjen.

Første våpenamnesti etter dette var våren 2017, og det betyr i så fall, ifølge VG, at våpnene kan ha blitt oppbevart ulovlig i nærmere ni år.

– Enken kom til meg og lurte på om jeg kunne ta vare på de våpnene, og det gjorde jeg. Og så ble de nok liggende en periode. Så ble det våpenamnesti, og da fikk jeg levert de inn, sier Sjøvold til avisen.

Et våpenamnesti betyr at man kan levere inn våpen i en begrenset periode uten å bli straffet for å ikke ha tillatelse.

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste, sier Sjøvold.

Norsk politi er svært opptatt av å ha kontroll på våpen, og onsdag morgen la Sør-Øst politidistrikt ut en pressemelding hvor de understreker at alle våpen skal være registrert. Der understrekes det også at våpen fra dødsbo som arvinger er i besittelse av, i praksis besitter våpenet ulovlig.