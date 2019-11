– Vet egentlig Håvard og FaZe hva de driver med?

Se BLAST Pro Series København på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo fra kl 18,30 på fredag og kl. 13.30 på lørdag.

Det duket for storturnering i København når BLAST Pro Seires avholdes i Royal Arena. Flere av de antatt sterkeste lagene skal spille om drøye én millioner kroner i førstepremie, blant annet hjemmefavoritten Astralis.

Og det er kanskje danskene som stiller sterkest – siden slutten av august har de hanket inn en major-seier i Berlin, en andreplass i New York samt en tredje-/fjerdeplass i Malmö.

Laget har vist seg å være sitt stabile selv, og vil nok være den største trusselen til utfordrere som Natus Vincere og Team Liquid.

Mens danskene i Astralis innehar for øyeblikket en andreplass på verdensrankingen, så er Team Liquid hakk i hæl på tredje – men siden ESL One New York kan det virke som nord-amerikanerne har mistet litt av flyten de har hatt i brorparten av 2019.

Trusselen fra øst

Så fort man ser forbi Astralis og Team Liquid blir det fort mye spekulering. Har Cloud9 funnet den endelige lagoppstillingen sin? Kan Kirill "Boombl4" Mikhailov virkelig fylle plassen til Daniil "Zeus" Teslenko i Na`Vi? Er Ninjas in Pyjamas på vei til å bli gode? Og kanskje mest interessant med norske øyne – vet FaZe egentlig hva de driver med?

Na`Vi er nok det laget det er knyttet mest spenning rundt totalt sett. Endelig fikk «folk flest» viljen sin da Zeus bestemte seg for å legge opp etter en eventyrlig karriere – og kapteinens arvtager skulle være den relativt ferske proffen Boombl4. I tillegg til dette fikk de også tilbake en tidligere Na`Vi-helt i form av Ladislav "GuardiaN" Kovács, som kom fra Håvard «rain» Nygaards FaZe Clan.

Dette skulle bli det nye superlaget fra Øst-Europa, med Oleksandr "s1mple" Kostyliev og Denis "electronic" Sharipov, to av de absolutt beste spillerne i verden, i spissen, som ikke hadde svake individuelle spillere lenger. Royal Arena kan være stedet hvor vi får svar på om dette laget skal klare å nå toppen med Boombl4 bak «det taktiske rattet».

Det andre innslaget fra den andre siden av Atlanterhavet, Cloud9, er et lag som kommer til Danmark med minimale forventninger. For kort tid tilbake ble det annonsert at Tyson "TenZ" Ngo, spilleren som flere betegnet som et av de største talentene i nordamerikansk Counter-Strike, ble benket til fordel for Yassine "Subroza"' Taoufik etter uenigheter om spillestil. Det betyr at det ikke er god grunn til å ha høye håp om solide prestasjoner på dette tidspunktet. Den eneste kampen de har spilt siden byttet var et 0-2-tap mot brasilianske INTZ – et lag som er langt dårligere enn motstanden foran dem i København.