Natt til 1. september var den verdenskjente komikeren involvert i en alvorlig bilulykke. Ifølge politiet ble ulykken forårsaket av hensynsløs kjøring.

Hart satt i passasjersetet i sin 1970 Plymouth Barracuda, da sjåføren mistet kontroll over bilen.

Veteranbilen kjørte nedover en skråning og krasjet inn i et tre. Både Hart og sjåføren ble sendt til sykehus med alvorlige ryggskader.

Snakker ut

Nesten to måneder senere uttaler komikeren seg for første gang om ulykken.

– Du innser at du ikke har kontroll. Uansett hvor mye du innbiller deg at du har kontroll, så har du ikke det. Når dagen er omme, kan alt være slutt, innleder Hart i en åpenhjertig Instagram-video publisert natt til onsdag.

Se hele videoen nederst i saken.

TOTALVRAK: Slik så skuespillerens veteranbil ut etter ulykken. FOTO: California Highway Patrol

Hart sier hans «verden har forandret seg for alltid» etter ulykken. Videoen viser skuespilleren på sykehuset, så vel som bilder av Hart under rehabilitering.

– Når Gud snakker, så må du lytte. Livet er morsomt. Noe av det sprøeste som skjer med deg, ender opp med å være det du trenger mest. Og i dette tilfellet føler jeg ærlig talt at Gud ba meg om å sette meg ned, forteller Hart til sine 80 millioner følgere.

– Nytt perspektiv på livet

I den to minutter lange videoen reflekterer skuespilleren over livet og sier ulykken har fått ham til å innse hvor lett det er å ikke prioritere det som er viktigst.

– Etter ulykken ser jeg ting annerledes, sier Hart, mens videoen viser komikeren sammen med sine tre barn.

– Jeg har fått et helt nytt perspektiv på livet. Livsgleden min er skyhøy.

Hart fortsetter med å takke både Gud og fansen, før han forteller om veien videre:

– Jeg er takknemlig for at jeg fortsatt er her, på vei til å bli en større og bedre versjon av meg selv. Jeg ser frem til et fantastisk 2020, avslutter komikeren.