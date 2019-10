I august 2018 ble det kjent at Märtha Louise ville selge eiendommen hun arvet etter Kong Olav i 2001.

Boligen ble lagt ut på Finn.no i mai i år, til den nette sum av 35 millioner kroner.

Det ser derimot ut til at ingen har villet bla opp summen for feriehuset på Hankø.

Ikke solgt

Eiendomsmegler og advokat Torbjørn Ek, i firmaet Advokat Ek, er ansvarlig for salget.

– Huset er ikke trukket av markedet på grunn av et salg. Det er fortsatt ikke solgt, bekrefter advokat og eiendomsmegler Torbjørn Ek til TV 2.

Han presiserer at feriehuset er fjernet fra nettet, men at det ikke betyr at Bloksberg er trukket fra markedet.

– Markedet for eiendom er stort sett nedadgående nå, så den er trukket av markedet for sesongen, sier Ek.

Eiendomsmegleren ønsker ikke å kommentere om feriehuset vil legges ut på et senere tidspunkt med forandret pris.

– Taksten er 35 millioner, og den endrer vi ikke på, men kanskje gjør vi noe med prisen. Det er ikke endelig bestemt. Vi er uansett åpne for bud, sa Ek til Finansavisen i april.

15 mål

Boligen, som er fra 1918, har vært i kongelig eie siden daværende kronprins Olav kjøpte ferieparadiset i 1947.

Etter at kong Olav gikk bort i 1991, arvet kong Harald feriestedet.

Kong Harald skal allerede da ha bestemt at landstedet på Hankø skulle tilfalle prinsessen. Prinsesse Märtha Louise overtok eiendommen i 2001.

Ifølge Finn-annonsen, som ligger inaktiv på nettsiden, består feriehuset av to hovedhus i to etasjer, samt gjestehus. Der finner man åtte soverom, fire bad og egen brygge og båthus.

Bloksberg har en tomt på 15 mål og panoramautsikt over Hankøsundet. Det er i tillegg et saltvannsbasseng på omtrent 48 kvadratmeter.

Til tross for at annonsen har vært tilgjengelig i fem måneder, har det ikke vært mulig å ta en nærmere titt på feriehusets fasiliteter. I annonsen har det kun ligget et oversiktsbilde over eiendommen.