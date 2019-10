Har pekt på navngitte personer i Hagen-saken

Butikker på Romerike

Politiet ønsker ikke å svare på om det er gjort funn av DNA på enten brevet eller konvolutten, men sier kun at det er gjort nødvendige tekniske undersøkelser. Eksperter TV 2 har snakket med, forteller at svarene på slike DNA-prøver potensielt kan være helt avgjørende for politiets etterforskning.

Inne i huset er det funnet et skosåleavtrykk som politiet mener er interessant. Etterforskningen har avdekket at skoen, som er av merket Sprox, trolig er i størrelse 45.

Skoen blir solgt på butikken Sparkjøp i Norge, men den selges også utenlands.

SKOEN: Et avtrykk fra en sko av denne typen har blitt funnet inne i boligen. Foto: NTB Scanpix

Videre er det funnet strips i leiligheten, som politiet mener er kjøpt på Biltema. Stripsene har vært til teknisk analyse, men politiinspektør Tommy Brøske vil ikke kommentere hvorvidt disse har gitt interessante resultater.

Clas Ohlson, Biltema og Sparkjøp har alle butikkutsalg på Romerike.