Svein Holden er bistandsadvokat for familien til Anne-Elisabeth Hagen.

Onsdag kalte han inn til pressekonferanse, i forbindelse med at det torsdag er ett år siden Hagen forsvant.

– I morgen er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog. Det er ingen tvil om at det året som har gått har vært svært vanskelig for Hagens nære familie, både store og små, og for slektninger og venner, sier Holden.

– Familien setter pris på all støtte og omtanke de har fått i året som har gått. Morgendagen blir svært vanskelig for familien, for dagen markerer at de går inn i et nytt år med uvisshet, sier han.

Kontakt med motpart

Han understreker at familien fremdeles ikke vet om Anne-Elisabeth Hagen er i live.

– Vi har flere ganger fått henvendelser fra motparten, den siste henvendelsen fra dem var 8. juli. Så sent som i oktober sendte vi en henvendelse til dem, sier Holden.

Han sier de håper den siste kommunikasjonen fører til fortsatt kontakt med motparten.

– Familien er villig til å strekke seg langt i saken, og håper den siste kontakten vi tok med dem vil føre til videre kontakt. Vi skulle gjerne se at kommunikasjonen gikk fortere, og at vi hadde en mer effektiv kommunikasjon mellom oss og motparten, sier han.

På spørsmål om hvorvidt familien fortsatt har et håp om å se Anne-Elisabeth i live, er han klar.

– Familien ser det har gått lang tid nå, og at dette er en faktor som ikke er gunstig i en slik sak, men inntil det motsatte er bevist vil familien alltid ha et håp om at de får henne tilbake, sier Holden til TV 2.

Han sier han håper at motparten fulgte pressekonferansen onsdag, og at de vil ta kontakt.

Politiet har sagt de håper å ha oppklart saken innen utgangen av 2019.

– Vi aner en større positivitet fra politiets side, og har tro på at politiet vil klare å oppklare saken, sier han.

Forberedelser

Da Tom Hagen kom hjem ved lunsjtider 31. oktober i fjor skal det ha ligget et trusselbrev til ham. Der sto det at Anne-Elisabeth ville bli skadd dersom han kontaktet politiet eller pressen.

Politiet har tidligere sagt at de har identifisert papiret brevet er skrevet på.

I tillegg politiinspektør at de har funnet spor fra gjerningspersonenes forberedelser som strekker seg et halvt år tilbake i tid fra da hun forsvant.

Han legger til at det også er andre tegn som kan tyde på planlegging, som innkjøp av konvolutt, brevpapir, strips og sko.

Politiet vet fremdeles ikke hva som har skjedd med milliardær Tom Hagens kone.