Mercedes har i år lansert elbilen EQC i Norge. SUV-en er den første ut i en hel familie av nye elbiler fra Mercedes. Og her hjemme har interessen vært enorm.

Elektrisk SUV med 4x4 og gode plassforhold og til relativt gunstig pris, er ikke overraskende populært i Norge.

Importøren hadde flere tusen kunder på interesseliste, allerede før prisen var klar. Og det ble snart klart at mange av dem nok må smøre seg med litt tålmodighet. Leveringene er nemlig begrenset i starten.

Feil i drivlinjen

ECQ er den fjerde, elektriske og fullvoksne SUV-en i markedet. Først ut var Tesla Model X. Så fulgte Jaguar I-Pace og deretter Audi e-tron, før Mercedes så meldte seg på.

En god del norske EQC-kjøpere har fått bilene sine nå utover høsten. Det har du kanskje lagt merke til ute i trafikken.

Nå er det gode muligheter for at disse må belage seg på å levere bilen tilbake til forhandleren, for en utbedring. Det er nemlig kjent at Mercedes nå kaller tilbake EQC på grunn av en feil i drivlinjen.

Stort lenger fra politisk korrekt elbil kommer du ikke

ECQ er den første bilen ut i en rekke elbiler fra Mercedes.

Vanskelig å kontrollere bilen

Konkret er det snakk om en bolt i differensialen i framakselen. Denne skal være for svakt konstruert, og man risikerer at den går i stykker utover i bilens levetid.

Hvis/når det skjer, skal ikke framakselen lenger klare å drive bilen. I verste fall kan deler fra den defekte bolten sette seg fast i differensialen, det igjen kan gjøre det vanskelig å kontrollere bilen.

Les vår test av Mercedes EQC her:

Høy kvalitetsfølelse innvendig, plassen duger også for en familie.

1.700 biler er berørt

Med andre ord: Det er ikke snakk om en filleting, og å utbedre dette er heller ikke gjort i en fei. Ifølge tyske medier som først skrev om tilbakekallingen, er jobben omfattende. Hele den elektriske drivenheten på framakselen må byttes, jobben er beregnet til å ta rundt åtte timer.

Til sammen 1.700 EQC-eksemplarer skal være omfattet av tilbakekallingen, 571 av disse befinner seg i Tyskland. Broom har vært i kontakt med den norske Mercedes-importøren med spørsmål om hvor mange biler dette gjelder i Norge. Vi kommer tilbake så fort vi får klarhet rundt det.

Topp 5: Dette bør du vite om den nye elbilen fra Mercedes

Video: Se mer av Mercedes EQC her