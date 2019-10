Lyon – Fortuna Hjørring 3-0 (kampen pågår fremdeles):

Ada Hegerberg har sikret seg scoringsrekorden i Champions League alene. Med to fulltreffere mot Fortuna Hjørring troner hun nå øverst på toppscorerlisten over de mestscorende i Champions Leauge med 53 mål totalt etter 50 kamper i turneringen.

Hegerberg sendte Lyon i ledelsen i returkampen mot Fortuna Hjørring med en iskald avslutning i lengste hjørnet etter 12 minutters spill. Dermed hun nå oppe i 52 mål i Champions League. Ingen har scoret flere.

Etter 34 minutters spill doblet kaptein Eugénie Le Sommer Lyons ledelse med en vakker avslutning i feltet.

Like etter pause scoret Hegerberg sitt andre for dagen og økte antall mål i Champions League til 53. 24-åringen scoret sikkert da hun avsluttet fra kloss hold. I det 55. minutt ble Hegerberg byttet ut, og dermed er rekorden foreløpig på 53 mål etter sine to scoringer mot Fortuna.

Den norske fotballstjernen brukte 49 kamper på å tangere den historiske scoringsrekorden til Anja Mittag på 51 mål i Europas gjeveste klubbturnering etter sine to scoringer i bortekampen mot danske Fortuna. Lyon vant den første kampen 4-0.

– Jeg har nettopp fått en melding fra Anja Mittag, det er fantastisk. Hun er en legende. Det er gøy og det er motiverende, sa Hegerberg i et intervju med Lyons hjemmeside etter å ha tangert scoringsrekorden til Mittag.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen er ikke overrasket over at Hegerberg nå er den mestscorende spilleren i Champions League.

– Ja, det er jo bare å gratulere. Hun er jo rå foran mål og leverer jevnt og trutt på et høyt nivå. Hun spiller også på et meget godt lag, som fortsatt er såpass mye bedre enn stort sett all motstand de møter, sa Gulbrandsen til TV 2 Sporten.

Hegerberg går svært sjelden av banen uten å score, og i Champions League har hun vært svært het. Målmaskinen scoret hattrick i finalen mot Barcelona i mai, og i 16-delsfinalen i høst scoret hun fem mål (to hjemme og tre borte) i dobbeltkampen mot Rjazan.

Dessuten er hun toppscorer i fransk 1. divisjon med ni scoringer så langt denne sesongen.

Lyon har vunnet Champions League fire år på rad og er favoritt også denne sesongen. Dermed tyder mye på at Hegerberg pynter på sin ferske rekord ytterligere i månedene som kommer.

Anja Mittag spilte for en rekke europeiske storklubber og la opp i sommer.

Artikkelen oppdateres!