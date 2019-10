Nyhetsbyrået Reuters melder at 12 personer er funnet i live i lasterommet på en frysebil.

Personene skal ha blitt oppdaget utenfor Antwerpen i Belgia.

Nyhetsbyrået melder at politikilder opplyser at det er snakk om 12 menn, og at 11 av dem er fra Syria. Den siste skal være fra Sudan.

De 12 ble oppdaget da en lastebilsjåfør kontaktet politiet med mistanke om at noen hadde sneket seg inn i lasten hans med frukt og grønnsaker.

Saken kommer kort tid etter at 39 personer ble funnet døde i en frysebil nordøst for London i Storbritannia. Denne frysebilen kom da fra den belgiske havna Zeebrugge.

Belgiske myndigheter jobber med britiske myndigheter i etterforskningen av saken.