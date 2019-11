Drar man på bilutstilling i Tokyo, får man med seg både det ene og andre som ikke er slik vi er vant med i Europa.

Noe av det som har slått stort an de siste ti-årene, er såkalte kei-cars. De har kompakte utvendige mål – men er likevel overraskende romslige innvendig.

Designet er lagt opp til at du skal ha god takhøyde og masse plass i baksetet. Bagasjerommet er som regel svært begrenset.

Disse bilene ruller rundt på bittesmå dekk – og egner seg helt klart best til å kjøre korte turer i urbane miljøer. I byer som Tokyo er dette med andre midt i blinken.

Bil for nybakte foreldre

På årets bilutstilling i Tokyo er det som vanlig flere nye modeller og konsepter som vises fram. En av dem er tilpasset småbarnsfamilier – og kanskje særlig ammende kvinner.

Her er bagasjerommet utstyrt med to stellebord, som kan trekkes ut. På veggene er det smarte anretninger for å henge fra seg ting, og det henger barneleker ned fra taket.

I veggene er det smarte små hyller og rom til både våtservietter, bleier og smokker.

Suzuki Combi Every er en kompakt-bil som er spesielt utviklet for småbarnsforeldre.

Privatliv

Det følger naturligvis også med egen ammepute. Mer eller mindre elegante gardiner kan trekkes for alle vinduene og gjør det mulig å amme uten at noen ser det fra utsiden.

Sånn ser det ikke ut i bagasjerommet på familiebilen din!

Selvsagt er bilen også utstyrt med farger som skal falle i smak blant de minste.

Bakluka fungerer som et tak når den er åpen, og du kan rulle ned duk på sidene, om du vil ha litt ly/privatliv.

Naturkatastrofer

Konseptet er et samarbeid mellom Suzuki og Combi. Sistnevnte produserer diverse utstyr til babyer.

Tanken er at bilen også skal kunne brukes i forbindelse med større utendørs arrangementer, eller i forbindelse med naturkatastrofer. Sistnevnte har man en del av i Japan, takket være både jordskjelv og ekstremvær.

Om bilen kommer i produksjon får tiden vise. Men den får i alle fall mye oppmerksomhet under Tokyo Motorshow.

Kei-cars

Suzuki Every, som konseptbilen er bygget på, er en kei-car. Disse bilene utgjør så mye som en tredjedel av alt bilsalg i Japan.

De passer veldig godt til trange gater og parkeringshus, som det jo finnes mye av her.

På utstillingen er det flere produsenter som viser fram nye konsepter i dette segmentet. Elektrifisering er blant annet på vei inn, også her.

Omtrent slik ser en typisk kei-car ut! Denne er signert Nissan.

Praktisk og romslig

Panseret er bittelite – og takhøyden raus – for å gi mest mulig plass. Hjulene er plassert helt ut i hvert sitt hjørne.

I tillegg er bagasjerommet nedprioritert, slik at det skal være god plass i baksetet. På flere av modellene, kan voksne passasjerer fint strekke på bena!

PS: Visste du forresten at Suzuki har en kei-car som har fått det klingende navnet Hustler!

I bildeserien under kan du se flere kei-cars og hvordan de er innvedig:

Kei-Cars: Joda, dette er en bil!