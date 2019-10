Hauglie freder ikke lenger NAV-sjefen

Mandag satt den ansvarlige statsråden for trygdeskandalen, Anniken Hauglie (H), side om side med NAV-sjef Vågeng.

På en pressekonferanse presenterte de to en sjokkerende nyhet: I alt 2400 personer har urettmessig blitt sanksjonert for trygdemisbruk. 35 personer har blitt idømt fengselsstraff. Onsdag sendte Hauglie et brev til NAV og ba om handling.

– Jeg ber om en plan fra NAV om hvordan vi skal håndtere både pågående saker, men også tidligere saker, sier Hauglie.

NAV bekrefter overfor statsråden at de skal begynne å ringe de berørte ofrene denne uken, trolig torsdag.

Hun understreker at denne saken er veldig alvorlig, og at det er viktig at de får kontakt med de som er rammet så raskt som mulig.

– Hvordan kan du vite at det ikke er saker fra før 2012?

– Akkurat nå er mye usikkert, og det er derfor vi har ønsket å sette igang en ekstern granskning, for å få svar på alle spørsmål. I dag har vi ikke svar på hvordan dette kunne vare og pågå over så mange år. Og særlig nå som vi ser hvor alvorlige konsekvensene er for så mange mennesker, så er nettopp det å få å få alle fakta på bordet, utrolig viktig, sier hun.

Kan gjelde annen trygd

Hun utelukker ikke at dette også kan gjelde andre type ytelser enn sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. Det er disse trygdeutbetalingene som til nå har vært omfattet av saken.

NAV skal gå gjennom andre saker for å se om det har vært saksbehandlingsfeil.

30. august gikk den store alarmen i departementet om trygdeskandalen. Da ble det ifølge Hauglie kjent at folk som hadde vært utenlands i lengre tid, eller flere ganger, også var omfattet av gal bruk av loven.

– Hvorfor gikk dere ikke offentlig ut med denne saken da?

– Da fikk vi signaler fra NAV om at dette også kunne gjelde de lange oppholdene. Fra de signalene kom til man tok affære, tok det bare noen uker. Det var nettopp de lange oppholdene som gir de aller aller alvorligste konsekvensene, nettopp fordi man kan bli fengselsdømt. Og det var jo da virkelig alarmklokkene ringte for alvor om omfanget av denne saken.

– Dette var få dager før et valg. Er det ikke lett å tenke at denne saken skyves til side nettopp fordi det er et valg?

– Nei, det har ingenting med valget å gjøre og vi har ingen hensikt å skjule noe som helst i denne saken. Da dette ble kjent for departementet, gikk vi straks i gang med å avklare rettsanvendelsen på dette spørsmålet. Det viktigste for oss er å få alle fakta på bordet. Det er ingen grunn til at noe skal skjules her, sier Hauglie.