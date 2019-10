Ekspert tror opp mot 8.000 personer kan være rammet

Mandag ettermiddag inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og NAV-direktør Sigrun Vågeng til en pressekonferanse hvor de opplyste at retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil.

Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, hvorav 36 av dem er ubetingede fengselsdommer.

– Langt høyere

Myndighetene sa også at de tror rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

Men trygderettsekspert Olav Lægreid mener omfanget kan være langt høyere enn dette.

– 2.400 er ikke det reelle tallet på folk som har fått problemer med NAV på grunn av den uriktige praksisen. Det er ikke nok å se på de sakene som er anmeldt, for de aller fleste blir ikke det, sier han til TV 2.

Han har sammen med kollegene i advokatfirmaet Advisio gjort sine egne undersøkelser.

– Vi har et riktig anslag på at det er rundt 7-8.000 personer som er rammet, sier Lægreid.

– Systematisk svikt

Trygderettseksperten mener denne saken er en skandale av dimensjoner.

– Det er helt system som har sviktet, og det har vært systematisk svikt over mange år, sier han.

– Hvordan mener du at NAV har behandlet denne saken?

– Jeg synes det virker som at de har brukt forferdelig lang tid på noe som burde være enkelt å fastslå. Jeg synes ikke unnskyldningen om at dette er så komplisert at de trenger god tid, holder, sier Lægreid og fortsetter:

– Vi som jobber med dette på egenhånd har funnet ut av det meste på to dager. Hvorfor trenger da NAV flere måneder for å rette opp en feil de allerede visste om?

2400 saker

NAV-direktør Sigrun Vågeng sier de først vil konsentrere seg om de 2.400 sakene de har identifisert, som omhandler arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

– Det vi har sagt er at det kan være feil ved de 2.400 sakene vi har identifisert. Når vi har gått gjennom dette, vil vi se om det også kan gjelde andre saker, sier Vågeng.

Hun understreker at NAV vil gå bredt ut for å se gjennom saker som kan være berørt av feilen.

– Men på nåværende tidspunkt er tallet 2.400 saker, sier hun.

– Grundig vurdering

På spørsmål om NAV har brukt for lang tid på å skaffe oversikt over omfanget i saken, svarer Vågeng at hun forstår at noen stiller spørsmål ved tidsbruken.