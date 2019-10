Snakker ut etter landslagsnekten: – Det NFF kommer med nå, kommer helt ut av det blå for oss

Det har stormet rundt Dennis Tørset Johnsen, Tobias Heintz og Rafik Zekhnini etter at det tirsdag ble klart at trioen nekter å representere U21-landslaget så lenge Leif Gunnar Smerud er trener.

– Jeg har tenkt på dette lenge. Jeg har vært forberedt på at det kom til å bli trøkk. Men det viktigste for meg er at vi får fram vårt budskap. Det kan ikke være som det er nå, sier Rafik Zekhnini til TV 2 Sporten.

Han ber om å bli trodd på at trioen ikke står fram bare for egen vinnings skyld. Han virker oppriktig bekymret på U21-landslagets vegne med Smerud som trener.

– Det er viktig at folk forstår at vi ikke gjør det på grunn av oss selv eller spilletid. De to andre har vært fast på laget, mens jeg har spilt mindre. Det vi vil fram til er at vi vet at de tkommer andre spillere etter oss som har talent og som skal opp og fram. Vi vil ikke at de skal være i et miljø som det er nå. Derfor vil vi ha endring, sier han.

Tobias Heintz er enig.

– Vi vil ikke at kommende generasjoner skal ha de samme opplevelsene som vi har hatt, sier Heintz.

Rafik Zekhnini er klar over at valget hans er kontroversielt. Det gjorde det hele ekstra vanskelig.

– Først og fremst er dette ganske trist. Jeg har vært med siden U15-landslaget. Jeg har trivdes godt i alle årene. Jeg er veldig stolt over å spille for landslaget. Det er ikke til å legge skjul på. Derfor har dette vært tøft for meg og min familie, spesielt ettersom jeg har blitt pushet av pappa til å dra på samlinger de gangene jeg har vært usikker på om jeg skal reise eller ikke, sier han.

Til slutt fikk han likevel forståelse fra faren.

– Jeg har hatt lyst til å gjøre dette tidligere, men så er jeg blitt pushet til å dra. Men nå føler selv pappa at nok er nok etter alt jeg har forklart, sier Zekhnini.

Se Tobias Heintz-intervju:

Reagerer på Smerud-uttalelser

Da TV 2 publiserte saken om landslagstrioen nei til U21-landslaget, forklarte landslagssjef Leif Gunnar Smerud at «dette er spillere som over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles til landslagsspillere».

– Utifra uttalelsene til Smerud, så ser det ut til at de ikke har vært fornøyd med oss over lang tid. Men så har det også vært sagt at de har forsøkt å gjøre noe med det. Men vi tre har snakket sammen nå, og vi har aldri fått noen beskjed om at vi må endre på holdningene våre og endre det og det. Dette er noe som kommer helt ut av det blå for oss, hevder Zekhnini.