Nissan Leaf er verdens mest solgte elbil – og var i fjor Norges mest solgte bil, uansett klasse. For det norske markedet har den andre generasjonen av Leaf vært en svært viktig modell.

Vi har tatt turen til Tokyo for å høre mer om framtidsplanene. Et av punktene på programmet er testing av en spesialbygget Nissan Leaf – med firehjulsdrift.

Den er sågar stylet med noen offroad-detaljer for å understreke at dette er noe utenom det vanlige. Nå er det sikkert mange lesere som spisser ørene og gleder seg til å kunne kjøpe Leaf med 4x4 hjemme i Norge.

Så enkelt er det imidlertid ikke…

Viktig nyhet

Det finnes nemlig ingen planer om å tilby firehjulsdrift på Leaf. Poenget med prøvekjøringen er ikke å teste bilen, men det nye firehjulsdriftsystemet som skal komme i en annen elbil fra Nissan.

Plann var at vi skulle få prøve "racing"-utgaven av Nissan Leaf også (ja, den ser HELT rå ut!). Men dessverre ble ikke dette noe av, på grunn av ekstremvær den dagen Broom var på plass.

De går nemlig svanger med en el-SUV, som vil bygges på en helt ny plattform og blir tilgjengelig med firehjulsdrift. Konseptmodellen Aryia ble avduket på Tokyo Motorshow – men skal være mer eller mindre identisk med produksjonsmodellen som avdukes i mai neste år.

Nå vil dessverre tilfeldighetene det slik at vi ikke får teste firehjulsdriftsystemet. Mens vi er på besøk, er det etterdønninger av tyfonen som herjet Tokyo uken før – og testanlegget vi skulle kjøre på, blir stengt.

Det er Nissans neste elbil som skal dra nytte av det nye firehjulsdrift-systemet. Konseptbilen Ariya hadde verdenspremiere på bilutstillingen i Tokyo. Produksjonsmodellen, som skal bli veldig lik bilen på bildet, vises i mai.

Fullvoksen SUV

Men vi får likevel vite mye om den nye modellen som i utgangspunktet kan bli en storselger her hjemme.

I forbindelse med visningen i mai, vil det også bli åpnet opp for å ta imot reservasjoner. Men Nissans andre elbil kommer ikke på markedet før i 2021. Det er selvsagt noe senere enn Nissan skulle ønske. 2020 blir tross alt et år med veldig mange elbilnyheter. Inkludert blant disse er konkurrenter som Skoda Vision E, Ford sin elektriske SUV og Tesla Model Y – biler som på mange måter befinner seg i samme klasse.

Aryia er en fullvoksen SUV, og vil dermed befinne seg i klassen over biler som Hyundai Kona og Kia. De to sistnevnte er heller ikke tilgjengelig med firehjulsdrift.

Nissan går i en ny designretning. De kommende modellene skal bli mer lik denne, altså mer sporty og utagerende i linjeføringen.

Ny retning

Med markant skulderlinje, aggressiv front med V-grillen og coupeaktig taklinje representerer Aryia en helt ny designretning. Hekken er også mye mer markant enn tidligere – med LED-lys som strekker over hele bredden. Sjefsdesigner, Alfonso Albaisa, forteller oss med stor entusiasme hvor viktig denne bilen blir.

Han har vært i Nissan i over 30 år – men virker like engasjert og motivert som om det skulle vært første dag på jobb.

– Jeg elsker jobben min – og jeg elsker denne bilen. Jeg mener virkelig at den byr på noe nytt. Og jeg kan ikke vente med å vise dere de andre modellene vi har på vei, slik at dere kan få se hvor bra den nye serien blir, fortsetter han med et bredt glis.

Interiøret i konseptbilen byr på en rekke tøffe detaljer. Blant annet er hele "knapperekken" under infotainmentskjermen usynlig fram til du låser opp bilen. De er rett og slett blitt en integrert del av listen på dashbordet – tøft!

Strekker seg mot premium-klassen

For øvrig skal også det nye interiøret være representativt for hva vi kan vente oss i produksjonsmodellen. Det lover godt! For dette er stilige greier.

To store skjermer høyt plassert på dashbordet utgjør hovedfokus i det nye multimediasystemet. Analoge instrumenter tilhører veldig snart fortiden.

Det er også minimalt med knapper. De aller fleste, inkludert startknappen, er faktisk blitt en integrert del av selve listene på dashbordet. De er usynlige fram til bilen låses opp – da lyser de opp. Stilig og nyskapende!

Vårt inntrykk er faktisk at man snuser på premiumklassen her. Det er vi ikke bortskjemt fra Nissan-hold tidligere.

PS: Testen av firehjulsdriftsystemet må vi altså vente med til senere.

Det er lett å se at Nissan har startet på et nytt kapittel. Dette interiøret minner ikke mye om det vi er vant med i dagens modeller.

Her kommer ny elektrisk SUV fra Nissan