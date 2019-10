Advokat Svein Holden, bistandsadvokat for Anne-Elisbeth Hagens familie, kaller inn til pressekonferanse onsdag klokken 17.

Politiet i Øst, som etterforsker saken, opplyser at de ikke har noen informasjon om pressekonferansen og henviser alle spørsmål videre til Holden.

Torsdag er det ett år siden politiet begynte å etterforske saken.

Det tok ti uker fra politiet begynte å etterforske saken, til de fortalte om den til offentligheten.

Årsaken til dette var et trusselbrev som hennes ektemann, milliardær Tom Hagen, fant da han kom hjem fra jobb rundt lunstider 31. oktober.

Anne-Elsabeth Falkevik Hagen skal ha forsvunnet fra sitt hjem på Lørenskog denne dagen.

I trusselbrevet stod det at kona ville bli drept dersom han kontaktet politiet eller pressen.

I brevet var det også et krav om ni millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen Monero.

Frem til 26. juni hadde politiet offentlig uttalt at saken ble etterforsket som en bortføring med økonomisk motiv. Siden har politiets hovedteori vært at Anne-Elisabeth Hagen ble drept, og at forsvinningen er fingert.