PST sendte i september sin innstilling til statsadvokaten.

De ønsker at det skal tas ut tiltale mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen.

Nå ønsker statsadvokaten at det gjøres ytterligere etterforskning. Statsadvokat Marit Formo ønsker ikke å gå inn på hva slags undersøkelser det er snakk om, overfor Aftenposten.

– Det er undersøkelser som gjøres for å ytterligere avklare tiltalespørsmålet, sier Formo til avisen.

Strafferamme på 10 år

PST har tidligere siktet Bertheussen for å ha tent på parets bil natt til 10. mars for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Fra før av det er det kjent at samboeren til den tidligere justisministeren var mistenkt av PST i minst åtte trusselhendelser.

Det er uklart hvor mange av disse som PST foreslo at det tas ut en tiltale for. Det kan også være andre og nyere hendelser som ikke er kjent for offentligheten.

I utgangspunktet var planen at saken skulle sendes videre til Riksadvokaten før det eventuelt ble tatt ut tiltale.

Etter det TV 2 erfarer er en av årsakene til at Riksadvokaten må inn i saken spørsmålet om man kan bruke paragraf 115 i straffeloven. Den gjelder angrep på de høyeste statsorganers virksomhet og har en strafferamme på inntil 10 års fengsel.

Gikk av som statsråd

Bertheussen, som i over 20 år har vært samboer med Wara, er siktet etter straffelovens paragraf 225, bokstav B som lyder:

«Med bot eller fengsel inntil ett år straffes den som foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det».

Bertheussen har hele veien nektet straffskyld etter siktelsen.

Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister da det ble kjent at samboeren var siktet.