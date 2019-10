Alvorlig syke Erik (38) kom hjem fra sykehus lille julaften: Fikk brev fra politiet om at han var anmeldt for bedrageri

Erik Skjoldheim (38) fra Austevoll utenfor Bergen har slitt med helsen siden han var 15 år gammel. Han har nyresvikt og går i dialyse fire dager i uken mens han venter på transplantasjon.

Nyresvikt, hjerteinfarkt og svaksynt

Nyresvikten førte også til at han i flere år var blind på det ene øyet, med kun 30 prosent syn på det andre. Uten å vite om han ville få synet tilbake gikk han på arbeidsavklaringspenger.

Etter et hjerteinfarkt med komplikasjoner like før jul i 2018 sto det om livet, men når han ble skrevet ut og kom hjem lille julaften, kom et nytt sjokk.

NAV mente han hadde mottatt trygd feilaktig og tiltalte ham for bedrageri for 530.0000 kroner. 17. september i år ble han dømt til 60 dagers fengsel med en prøvetid på to år.

SYK: Her er Erik Skjoldheim alvorlig syk på sykehuset før sjokkbeskjeden kom før jul 2018. Foto: Privat

Han var den siste av 48 personer som ble feilaktig dømt for trydebedrageri. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken om Skjoldheim.

Seks års mareritt

Bakgrunnen for saken mot Skjoldheim var at han opphold seg i Ungarn i perioder. Første brev om saken mottok han fra NAV i 2014.

– De så at jeg hadde sendt meldekort fra en IP-adresse i utlandet, sier Skjoldheim til TV 2.

Han forteller at han også hadde informert NAV om at han var i Ungarn i 2011, uten at han fikk noen reaksjon på det.

– Saken ble anmeldt til politiet, og jeg var inne til avhør, men ble henlagt, noe jeg selvfølgelig var lettet over, sier han.

NAV klaget imidlertid henleggelsen, og Skjoldheim ble informert om at saken ble gjenopptatt og resulterte altså i en domfellelse i september - dagen før det gikk ut rundskriv om at man ikke skulle straffeforfølge denne type saker.

Skjoldheim sier han reagerte med blandede følelser på dommen.

– Det er sårt å bli stemplet som en kriminell, sier han.

– Samtidig var det godt å bli ferdig med det. Jeg har hatt denne saken hengende over meg i mange år. Jeg har lest brev der det står at jeg risikerer åtte år i fengsel. Det har ikke vært noe informasjon, ingen å snakke med, ingen som forklarer hva som skjer videre, sier Skjoldheim.

Fikk sjokkmeldingen lille julaften

Da nyheten om feilbehandlingene kom, tenkte han først at det er lov å gjøre feil så lenge det blir ryddet opp i. Men da han skjønte hvor lenge det har pågått, og hvor lenge myndighetene har visst om feilen uten at det har blitt gjort noe, kom reaksjonen.

– Jeg ble mest lei meg. Det brevet som kom fra politiet kom på det verst tenkelige øyeblikket for min del. Jeg hadde akkurat vært inne til en hjertekontroll, og legene fant ut at årene mine var så tette at jeg måtte inn til en åpen hjerteoperasjon. Det oppsto komplikasjoner og jeg forsto det sånn på legene at det var ikke sikkert jeg kom til å komme hjem igjen. Dette var like før jul i fjor, forteller Skjoldheim.