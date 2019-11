Bilen sto på verksted i flere uker – så fikk Line (29) beskjed om at det ikke var noe feil

Våren 2018 kjøper Line Sommer Hoel (29) en Subaru Outback 2015-modell. En romslig bil med god plass til hundene Lala og Luna.

– Hundene er livet mitt. De er terapeutene mine på fire bein, smiler hun.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo!

Subaruen har plass til to digre hundebur i bagasjerommet og er derfor perfekt til hennes bruk.

– Det var drømmebilen, forteller hun.

Problemer med giret

Men hennes nøkkel til frihet går snart i vranglås. Hun føler at automatgiret på bilen ikke virker som det skal:

– Av og til er giret helt normalt og andre ganger må du rive skikkelig for å få giret på plass. Da rister det i hele bilen, sier Line.

TIL REPARASJON: Line Sommer Hoel leverte bilen her hos Grimstad bil. Foto: TV 2 hjelper deg

Men dette burde ikke være noe problem siden det er to år igjen av nybilgarantien. Sommeren 2018 sender hun den på reparasjon hos Subaru-forhandleren Grimstad bil.

– Jeg fikk låne en annen bil og reiste hjem i god tro. Men da jeg kom tilbake sa de at de måtte beholde bilen lenger. De skulle holde oss oppdatert. Så det var ingen grunn til bekymring, sier Line.

– Ikke noe feil

Oppholdet på verkstedet hos Grimstad bil skulle bli langvarig. I ukevis sto bilen på verkstedet. De fikk hentydninger om at man skulle bytte girkasse, noe som ville koste rundt 130 000 kroner. Men det skjedde aldri.

– Det kom noen fra Subaru i Oslo for å se på bilen, og da var det brått ikke noe feil med den, sier Line oppgitt.

I november i fjor fikk hun et brev fra Subaru Norge om girkassen.

Konklusjonen var klar: «Dette er en konsekvens av den trinnløse girkassens oppbygging og virkemåte, og derfor ingen feil».

SJEKKER GIRET: Senterleder Willy Pedersen ved NAF senter Kristiansand. Foto: TV 2 hjelper deg

– Jeg fikk sjokk. Jeg trodde ikke på det. Er det mulig? Det var en helomvending fra Subarus side, forteller hun.

Det er ikke bare Line som har hatt problemer med denne generasjonen av Subaru Outback. I 2016 skrev nettstedet Broom at bilene slet med girkasse-havari og finansnettstedet Forbes.com hadde nyheten om at kundene i USA fikk forlenget nybilgarantien fra fem til ti år. Flere YouTube-videoer viser folk som har problemer med det trinnløse CVT-giret til Subaru. Giret er laget for å gi mindre forbruk av diesel og bensin.

NAF skeptisk

I mars tar Line med bilen til NAF senter i Kristiansand for å få en uavhengig vurdering.

– Du hører det smeller til. Det skal ikke være sånn, sier senterleder Willy Perderse når han tar giret frem og tilbake.