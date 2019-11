Vi er midt i sesongen for dekkskift. Nå skal sommerdekkene av – og vinterdekkene på.

Uansett om du setter bort jobben eller gjør den selv: Én ting er det veldig viktig at du husker, nemlig å etterstramme hjulboltene.

I løpet av de neste månedene vil nemlig flere hundre bilister miste nylig påskrudde vinterdekk under fart – og skade bilen sin.

– Hvert år rykker bilbergere ut for å hjelpe fortvilte bileier på tre hjul. På grunn av løse hjulbolter har det fjerde hjulet rullet sin egen vei, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Beregninger Gjensidige har gjort for forsikringsbransjen, viser at nærmere 500 bileiere opplever dette hvert år, de fleste i forbindelse med omlegging til vinterdekk eller sommerdekk.

Snittskaden koster 20.000 kroner

I tillegg er det mange som redder seg i land ved at de oppdager dette rett før hjulet faller av.

– Skjer dette under fart kan de materielle skadene bli store, sier Voll.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Slike skader kan variere voldsomt i omfang, men snittskaden ligger på rundt 20.000 kroner. På årsbasis ruller dekk sine egne veier og gjør skade for over 10 millioner kroner.

– Uansett om du skifter dekk selv eller hos en bilforhandler, er det viktig å etterstramme hjulbolter etter noen mil. Å miste et hjul under kjøring kan få alvorlige konsekvenser. En ting er de materielle skadene, men hva om en mister styringen og treffer et menneske, advarer Voll.

Nå kommer de frekke dekktyvene

Gjør man noe feil?

Ifølge Gjensidige løsner hjul oftest etter man har skiftet dekk, og det er forhjulene som er mest utsatt. Begynner bilen å riste eller en kjenner vibrering fra rattet, er dette tegn på at noe er galt med hjulene.

– Det er lett å tenke på at en kjøper seg fri via dekkforhandlere og dekkhotell, men det er likevel viktig for alle å etterstramme hjulbolter, sier Voll.

– Men hvorfor løsner boltene, er det fordi man gjør noe feil underveis i selve jobben?

Se hva som har skjedd med dekkene de siste tiårene

Hjulboltene må etterstrammes. Alltid – og uansett om du har gjort jobben selv eller satt den bort. Foto: If.

Har selv opplevd det

– Ikke nødvendigvis. Man kan tilsynelatende gjøre alt riktig, likevel kan dette skje. Det er det som gjør det ekstra skummelt. Vår erfaring er at det kan være flere årsaker til at hjul løsner og triller egne veier. Det mest vanlige er nok at det er brukt feil moment. Ofte er dette for svakt, noe som igjen medfører at et hjul kan løsne.

– Noen fester felgen skjevt på navet, slik at vibrasjoner og kjøring gjør at hjulet løsner. Andre igjen jekker opp bilen, setter på dekkene og senker bilen ned igjen, men glemmer å trekke til hjulbolter/-muttere. Da snakker vi naturligvis en opplagt brukerfeil. Og så har vi alle dem som glemmer å etterstramme hjulbolter etter et visst antall kjørte kilometere. Det må man altså gjøre, uavhengig av hvor og hvem som har skiftet dekkene, sier Voll.

Han legger til:

– Det er viktig å presisere at dette normalt går greit, men jeg har selv opplevd at et av forhjulene løsnet kort tid etter at en dekkforhandler hadde skiftet det. Heldigvis merket jeg vibrasjonen, stoppet bilen og fikk skrudd til og sikret dekket. Mange redder seg nok i land på denne måten, avslutter Arne Voll.

10 ting du trenger å vite om dekkskift

Når de nye dekkene er på plass, er det også svært viktig å sjekke at de har riktig dekktrykk. Det kan du gjøre hjemme hvis du har utstyr til det, eller du kan kjøre til nærmeste bensinstasjon. Gode råd ved dekkskift: Sjekk at du har nok mønsterdybde – Vinterdekk ha minimum 3 mm mønsterdybde.

Er dekket noen år, er egenskapene betydelig redusert, selv om dekket ser nytt ut.

Bilen må stå flatt og les bruksanvisningen ved bruk av jekk. Feil bruk kan bli svært kostbart.

Sjekk lufttrykket.

Etterstram mutrene etter cirka 50 kilometer.

Se video: Her får du vite mer om hvorfor dette er så viktig