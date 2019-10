– Akkurat nå sliter jeg med å se hva de prøver på

Se Rashfords frispark-perle mot Chelsea i Sportsnyhetene øverst på siden.

Vinden blåser Ole Gunnar Solskjær i ryggen igjen etter en grusom periode i månedskiftet september-oktober.

Løftet startet mot Liverpool

Nordmannen tok ansvaret etter nederlaget for Newcastle på Merseyside og varslet at «han ville renske hodene» til spillerne. Det ser han ut til å ha klart. Fire kamper, tre seirer og én uavgjort er status etter landslagsoppholdet i midten av oktober.

– Det er merkelig, men det startet med kampen mot Liverpool hvor de ikke spilte noen bra kamp, men viste innsats, tæl, trøkk og stod opp mot det beste laget i England. Laget trekker i samme retning. Kampen mot Norwich var strålende, det var United der de skal være, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Rekken med gode resultater ble forlenget onsdag kveld i ligacupen med 2-1-seieren over Chelsea, som har vært i flytsonen den siste tiden. United lå lavt, hadde god kontroll og lot Chelsea trille ball, men var som alltid livsfarlige når bruddene kom og Marcus Rashford og Daniel James kunne bruke farten sin.

– Kreves mer av United

Men selv om Solskjær har gjort det godt i toppkampene mot Chelsea, Tottenham, Liverpool og Arsenal, mener Stamsø-Møller at det er altfor tidlig å friskmelde United, som kun har vunnet tre av ti kamper i Premier League denne sesongen.

– Det har gått fra bånn i bøtta til godkjent. Det finnes ikke noen i verden som kan si om dette er et blaff eller ikke, sier en skeptisk Stamsø-Møller.

– Jeg må innrømme at jeg ikke klarer å se et tydelig Solskjær-stempel på laget. De fungerer bra defensivt og spiller bedre - både individuelt, men også mellom spillerne. Det virker imidlertid fremdeles som mye går på instinkt mer enn ut fra planlagte mønster.

Spørsmålet om Solskjær er rett mann for jobben som United-manager dukket naturligvis opp samtidig som de svake resultatene og prestasjonene gjentok seg. Nå virker optimismen å være tilbake igjen.

– Jeg synes fortsatt at det kreves mer av United over tid før man kan si at han er rett mann for jobben. Jeg klarer ikke å si at han er mannen de bør satse på helt enda. Manchester City, Liverpool og Chelsea klarer alle å sette sitt eget spill. Det er ingen grunn til at United ikke skal klare det. Akkurat nå sliter jeg med å se hva de prøver på.

– Liker ikke det jeg ser

United ble det første laget til å ta poeng fra ligaleder Liverpool denne sesongen for to uker siden. Da tok Solskjær grep og la om til en fembackslinje, sendte spillerne ut på jakt etter ballen og fikk betalt. En god plan, men ...