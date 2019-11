Ekspertene tror Norge kan ta medalje tross skadekrise

Se uttaket av VM-troppen til håndballjentene direkte på TV2.no mandag.

Mandag annonserer landslagstrener Thorir Hergeirsson hvem som er med i VM-troppen.

I forrige episode av TV 2-podkasten «Kommentatorbua», diskuterte Harald Bredeli, Bent Svele og Gro Hammerseng-Edin seg frem til hvem de mener bør ut i ilden for Norge.

Hør TV 2s podkast «Kommentatorbua» her.

Et skadeutsatt Norge

Flere kjente profiler er ute med skade: Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Nora Mørk, Henny Reistad, Kjerstin Boge Solås, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen.

Svele tror mesterskapet blir tøft.

– Med maks flyt i spillet er vi et semifinalelag, og da er vi med å kjempe om medalje. Det er en klar målsetting før hvert mesterskap, sier TV 2s håndballekspert.

Til tross for at flere av lagets beste spillere må se mesterskapet fra sofaen, er Hammerseng-Edin imponert over at Norge klarer å produsere gode håndballspillere gang på gang. Hun mener at det ikke er mange nasjoner som ville taklet det.

– Vi sitter igjen med mange gode spillere. Det er klart at vi er reduserte og svekket, og det blir vanskeligere å vinne gull. Men vi sitter med mange gode spillere, spesielt en førsteoppstilling som det er virkelig høy klasse over.

De klare uttakene

16 spillere skal tas ut i troppen, og ekspertpanelet tror Hergeirsson tar med seg et par reserver i bakhånd. De mener at det er flere spillere som er garantert en plass i troppen.

– Silje Solberg i mål og kaptein Stine Bredal Oftedal er bærebjelkene i laget. Kantene og linjespillerne er helt klare, og Emilie Hegh Arntzen er en spiller som har vokst og kommer til å ta ansvar på banen, sier Svele.

Dette er ekspertenes forslag til VM-tropp:

Venstre kant: Camilla Herrem (Sola HK) og Sanna Solberg-Isaksen (Team Esbjerg).

Venstre bakspiller: Emilie Hegh Arntzen (Våg Håndball Elite) og Ingvild Bakkerud (Odense HC).

Midtback: Stine Bredal Oftedal (Gyøri Audi ETO) og Marta Tomac (Våg Håndball Elite).