Rettssaken i Innsbruck er resultat av «Operasjon Aderlass», etterforskningen av en internasjonal dopingring som ble offentlig kjent da politiet slo til mot flere utøvere under ski-VM i Seefeld i slutten av februar. Hauke ble pågrepet med nål i armen under en blodoverføring.

27-åringen medga i retten onsdag at han hadde benyttet både bloddoping og veksthormoner for å bedre sine prestasjoner, men han avviste at han har brutt den østerrikske loven som gjelder bedrageri innen idrett ved å jukse seg til 50.000 euro (vel en halv million kroner) i premie- og sponsorpenger ved hjelp av de ulovlige metodene.

Haukes forsvarer hevdet at det meste av pengene tiltalen refererer til kom fra avtaler som ikke var prestasjonsavhengige, og der han kun forpliktet seg til å profilere sponsorens logo.

Tiltalen mot Hauke har en strafferamme på fengsel fra seks måneder til fem år.

«Operasjon Aderlass» (årelating) var en etterforskning av en tysk lege som hjalp utøvere å bedrive bloddoping. Det er kjent at 21 utøvere fra åtte land og fem idretter er involvert.

