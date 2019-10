På en pressekonferanse i forbindelse med Nordisk Råd i Stockholm sa statsministeren at det er dypt beklagelig at uskyldige mennesker har blitt dømt til fengsel.

– Vi går nå gjennom og undersøker alt dette. Det er dypt beklagelig at vi har dømt noen til fengsel når det er i strid med EU-regelverket, sier statsministeren og fortsetter:

– Det er en skandale.

Statsministeren lover nå at myndighetene skal rydde opp.

– Vi vil sette i gang en ekstern granskning, og vi må finne ut hvorfor vi har gjort dette og hvorfor det ikke har blitt oppdaget tidligere, sier hun.

Mandag ble det kjent at NAV har feiltolket regelverket for trygdeytelser, og at så mange som 48 mennesker har blitt feilaktig dømt til fengselsstraffer.

Saken oppdateres!