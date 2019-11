Slik holder én familie en hel nasjon i kne

Ovidio Guzmán, sønnen til «El Chapo», unnslapp pågripelse under en intenst skyteepisode for to uker siden.

Det såkalte Sinaloa-kartellet til «El Chapo» som sitter fenglset i USA, lever nemlig i beste velgående og drives av sønnene, ArchivaldoIván Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, samt Ismael «El Mayo» Zambada.

Ovidio er også involvert, og er begjært utlevert av USA for narkotikasmugling.

Torsdag offentliggjorde meksikansk politi deres egen video av pågripelsen, som har blitt til en pinlig sak for president Andres Manuel Lopez Obrador.

Videoen viser hvordan Ovidio kommer gående ut av boligen med armene over hodet. Etter hvert hører man heftig skyting i bakgrunnen.

Ovidio tar opp mobiltelefonen og ringer sin bror, Archivaldo Ivan Guzman og ba ham få slutt på kaoset.

Archivaldo skriker «Nei» og truet sikkerhetspolitiet og deres familie over telefonen, og den intense skytingen utenfor fortsatte.

13 drept

13 personer ble drept og minst 20 skader i de voldsomme skuddsalvene, og det komplette kaoset fikk politiet til å trekke seg tilbake - fire timer etter aksjonen startet - uten å ta med seg Ovidio.

Begrunnelsen var å unngå flere drap.

NEW POLL: Who’s stronger today?

(% of Mexicans)



👉 56% Organized crime

👉 33% Government



via @Reforma pic.twitter.com/8Dw7Re9YqD — José Díaz-Briseño (@diazbriseno) October 21, 2019

Saken har ført til fornyet og heftig debatt i Mexico. Mange mener organiserte kriminelle grupper står enda sterkere etter den feilslåtte politiaksjonen, ifølge National Review.

Selv om både president og politi blir hudflettet for avgjørelsen, er det mange innbyggere i Culiacán som ytrer lettelse over beslutningen om å trekke seg tilbake. De mener voldspiralen kunne kommet ut av kontroll om ikke politiet ga etter.

Holder nasjon som gissel

Det såkalte Sinaloa-kartellet til El Chapo drives i dag med jernhånd, og holder i praksis et helt land i kne. Mange mener de er minst like sterke nå, som da El Chapo var i full aktivitet selv.

At kriminelle kan gå ut i gaten og skyte rundt seg med maskingevær for å få en av lederne løslatt – og lykkes med det – forsterker synet på at organisert kriminalitet er mektigere enn myndighetene i landet.

Meningsmålingen utført for avisen Reforma, viser at 56 prosent av meksikanerne mener de organiserte kriminelle gruppene er mektigst, mens kun 33 prosent mener myndighetene er mektigst.

Mexicos president, Andres Manuel Lopez Obrador, forsvarer beslutningen om å løslate Ovidio etter angrepet.

– Jeg støtter beslutningen som ble gjort fordi situasjonen tok en dårlig vending, og innbyggernes liv sto i fare.