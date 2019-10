Torsdag går høringsfristen for de nye forskriftene om regulering og drift av kunstgressbaner ut.

TV 2 vet at ett av grepene som diskuteres er å ikke lenger gi økonomisk støtte til klubber og kommuner som lager kunstgressbaner med gummigranulat. Dette bekrefter kulturminister Trine Skei Grande.

– Ja, vi ser på slike muligheter, sier hun.

Dersom man kutter støtten til etablering av kunstgressbaner med granulat vil det føre til en stor endring i dagens fordelingspolitikk. Inntil nå har klubber, foreninger og kommuner kunnet søkt om 2,2 millioner kroner i tilskudd gjennom Tippemiddelordningen - uavhengig om det har granulat eller ikke.

Per dags dato mener NFF det ikke finnes noen fullgod erstatter til gummigranulat - og at ved å fjerne dette så vil kvaliteten på banene - og deretter fotballspillingen - gå ned.

Derfor er kulturministeren også opptatt av å se på den siden av saken:

– Vi må også ha alternativer klare for idrettslagene. Derfor vil vi først sørge for at forurensningene fra de banene som er ikke blir så stor. Deretter får vi sørge for at teknologien kommer på plass slik at vi kan bygge baner som kan brukes hele året - uten at naturen rundt blir ødelagt, forklarer hun.