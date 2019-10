Tirsdag ble 49-åringen Heidi Schjetne klar over at hun er en av dem som er rammet av NAV-skandalen.

Schjetne ble dømt til 40 dagers betinget fengsel og måtte betale tilbake 340.000 kroner til NAV.

Men to dager etter at NAV-sjef og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie holdt en pressekonferanse og fortalte at de har tolket sentrale trygderegler feil, har 49-åringen fortsatt ikke hørt et ord fra NAV.

– Jeg er helt sjokkert over at de ikke har tatt kontakt, sier hun til TV 2.

– Helt utrolig

Tirsdag kveld dukket det opp et brev fra NAV i Schjetnes digitale postkasse. Men brevet viste seg å være noe helt annet enn det hun forventet.

– Jeg tenkte «endelig!», nå hører jeg omsider noe fra dem. Men da jeg åpnet brevet, var det et avslag på en annen sak. Det er helt utrolig, sier Schjetne tydelig oppgitt.

Og 49-åringen er langt fra alene.

– Jeg har ikke hørt noe som helst. Jeg ringte NAV selv på tirsdag, og ga dem min informasjon. Da sa de at de skulle gi informasjonen videre og at jeg ville bli kontaktet. Nå har de visst dette en lengre periode, og de har rukket å planlegge pressekonferanser og andre ting, og da kunne de hvert fall sendt oss en e-post eller lignende, sier Kari Eldbjørg Vindenes til TV 2.

Hun ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri, fordi NAV mente hun urettmessig hadde mottatt nærmere 186.000 kroner.

Fengslet med drapsmenn

Tirsdag fortalte TV 2 historien om 55 år gamle Rune Halseth. Han måtte sone fire måneder i Halden fengsel, hvor blant annet drapsmenn og sedelighetsforbrytere sitter.

Halseths advokat Roy Arteid mener det er på tide at myndighetene tar kontakt med hans klient.

– Det virker som om dette er noe staten har visst over lengre tid, og det gjør det hele enda verre, sier Arteid.

En 37 år gammel kvinne fra Tromsø, som feilaktig ble dømt til 100 dagers fengsel, sier de eneste hun hører noe fra er media.

– Hva synes du om at du fortsatt ikke har fått beskjed?

– Det er ganske dårlig, for ikke å si uholdbart. Men det er dessverre ikke sjokkerende, sier kvinnen til TV 2.

– Tar saken på største alvor

37-åringen mener mangelen på informasjon blir en ekstra belastning.

– Jeg var ferdig med dette, men nå har det plutselig kommet opp i dagen igjen.

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV sier de skal gå gjennom hver enkelt sak som kan være feil vurdert, og at de som er berørte vil bli kontaktet.

– Vi har opprettet en egen innsatsgruppe som jobber med disse sakene. Dette arbeidet vil ta tid, og det er for tidlig å gå ut med ytterligere anslag eller tidsplan for hvor lang tid dette arbeidet vil ta, sier Monland til TV 2.

Hun understreker at de tar saken på det største alvor.

– Vi vil gjøre vårt beste for å rette opp overfor de som er berørt, slik at den enkelte kan være trygg på at de får de pengene de har krav på, sier ytelsesdirektøren.