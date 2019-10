Yngve Slyngstad (56) ønsker å gå av som leder for Oljefondet.

Nyheten om at Slyngstad vil fratre som leder for Norges Bank Investment Management kommer kort tid etter at verdien av Oljefondet passerte 10.000 milliarder kroner.

Slyngstad har sittet tolv år i sjefsstolen.

– For meg var det en viktig milepæl at fondets markedsverdi passerte 10.000 milliarder kroner 25. oktober. Jeg er stolt over å ha vært med på å bygge opp en ledende internasjonal investeringsorganisasjon med dyktige medarbeidere. Vi har levert god avkastning til det beste for fellesskapet, sier Slyngstad.

(NTB)