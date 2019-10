Hør TV 2s håndballpodkast «Kommentatorbua» her.

I håndball-podkasten «Kommentatorbua» er tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin gjest denne uken.

Hun er blant annet med på å ta ut ekspertenes tropp til VM for kvinner i Japan i desember.

Gjestene i podkasten blir utfordret til å fortelle en historie, og Gro dro rødmende fram en fra festen etter OL-gullet i Beijing i 2008, da hun fikk kronprins Haakon til bords.

– Jeg kjenner jeg blir litt varm når jeg tenker tilbake på at jeg etter OL-gullet ble plassert ved et lite rundt bord sammen med blant andre kronprins Haakon. Jeg satt vel mellom han og Trond Giske, og tenkte sånn umiddelbart at det kanskje var et litt dårlig tidspunkt å sitte der når du akkurat har vært med å vinne ditt første OL-gull og feiringen var i gang. Du prøve å oppføre deg. Og ikke minst er ikke jeg vant til å sitte blant kongelige.

– Som (håndball)dronning er du ikke det?

– Nei, jeg er ikke det altså. Jeg husker at jeg spurte på forhånd hvordan jeg skulle tiltale ham. Skal jeg si deres kongelige høyhet, eller kan jeg si du, eller kan jeg si Haakon? Og det var visst greit at jeg snakket til han som en vanlig person og brukte navnet hans.

– Men så, etter noen glass med vin, endte det ut med at jeg faktisk begynte og spørre kronprinsen om han hadde noe ballfølelse, noe balltalent. For jeg lette etter noe donormateriale … Så jeg tenkte da at han kanskje kunne vær en potensiell kandidat.

– Spurte du kronprinsen om han kunne være far til ditt barn, Gro?

– Jeg er ikke helt sikker på hvor direkte jeg var i spørsmålet, men det kunne ikke misforståes, ler hun.

– Og det syntes jeg var en kjempeidé der jeg satt. Men han var utrolig proff, og hyggelig, og tok dette på strak arm han. Jeg husker ikke sånn ordrett hva han svarte, men jeg kjente på det etterpå at jeg kanskje kunne ha spart meg for å snakke donorprat med kronprinsen, men det gjorde jeg.

I OL-gullrusen fikk jeg litt overtenning.

– Hadde du spurt om Mette Marit hadde vært der?

– Det verste er at jeg tenker at, tja, kanskje til og med da, ler Gro Hammerseng-Edin hjertelig.