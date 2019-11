– Unnskyld, er denne bilen ledig nå?

– Eh, ja. Den er egentlig det. Men ifølge programmet er det bare 20 minutter til dere skal møtes før presentasjonen her. Det blir kanskje litt snaut?

– Neida, det går bra. Jeg skal være effektiv!

– Den er god, du bestemmer!

Vi er på Ibiza, hit har Lexus invitert til prøvekjøring av sin oppgraderte SUV RX450 h. Jeg er akkurat ferdig med dagens testrute, og har kommet tilbake til hotellet.

Samtidig med RX-lanseringen markerer Lexus også at de nå fyller 30 år, det gjør de blant annet med å ha med seg en noen historiske Lexus-modeller til den spanske øya.

Skulle lage en av verdens beste biler

Det er en av dem jeg nå akkurat har hoppet inn bak rattet på. Det er garantert mange andre som også har lyst til å teste den. Derfor tenker jeg det gjelder å benytte anledningen, så får jeg heller komme litt sent til resten av programmet!

LS er modellen som startet det som etter hvert har blitt et skikkelig Lexus-eventyr. Det hele begynte med kodenavn F1. Det var Toyota sjef Eiji Toyoda (nei, det er ikke en skrivefeil…) som satte i gang prosjektet, som var mildt sagt ambisiøst.

Det handlet om å utvikle et luksus-flaggskip. En bil med en helt unik kvalitet, masse utstyr, kraftoverskudd og komfort. Det var like enkelt som vanskelig. De skulle lage en av verdens beste biler. Intet mindre…F1 betydde forresten Flagship One, for de som måtte lure på det.

Anders fortviler – får ikke ha luksusbilen i fred

Her står den: Det er bare å hoppe inn bak rattet og kjøre avgårde!

Slått seg opp som luksusmerke

Når japanere vedtar noe, så gjennomfører de det som regel også. 60 designere, 1.400 ingeniører, 2.300 teknikere og 220 støttearbeidere satte i gang. 450 prototyper – ja, det er vilt mange – og én milliard dollar senere, resulterte F1-prosjektet i Lexus LS400 som debuterte på Detroit Motor Show i 1989.

Det er 30 år siden i dag. Den gangen slukte jeg alt jeg kom over om bilen i engelske bilblader. De tok imot dette prosjektet med en god dose skepsis. De hadde respekt for Toyota og ressursene de la i det, men trodde ikke at dette kunne bli noe særlig til suksess utenfor USA. Og å utfordre hjemlige Jaguar kunne Lexus bare drømme om å klare!

Det har skjedd endel på disse 30 årene. Lexus har slått seg opp som luksusmerke, ikke bare i USA, men i en rekke land verden over. 30 år er ikke lenge i bilbransje-sammenheng, men Lexus er med rette stolte av røttene sine, som altså startet med LS.

Les vår stortest av Lexus RX 450 h her:

Nesten komisk lang hekk, det sikrer til gjengjeld god bagasjeplass.

Lot seg inspirere av Mercedes...

Nå ratter jeg forsiktig oppover den smale veien som fører ned til hotellet. Garmin-navigasjonen guider meg videre, den er det mest moderne innslaget i dette interiøret. Resten er som en skikkelig reise bakover i tid.

LS var en konservativ bil da den kom. Den blir ikke mindre konservativ når det har gått noen tiår. Utvendig er det ikke vanskelig å se at Lexus helt bevisst la seg tett opp mot Mercedes S-klasse. Her er det langt panser og et nesten komisk langt bagasjeromslokk. Det ser tungt og tradisjonelt ut, men det hadde målgruppen tydeligvis ikke noe imot.

Jeg lener meg bakover i det rommelige skinnsetet. Sittestillingen er ganske høy. Det digre rattet ligger godt i hendene. Styringen er lett, men faktisk litt mer direkte enn jeg hadde ventet, tatt i betraktning at LS var skreddersydd for det amerikanske markedet. En annen ting: Her brukes rattet til å styre med, ikke noe annet. Multifunksjonsratt var ikke noe tema da LS ble utviklet.

Lyst på brukt Lexus – da må du sjekke her før kjøp

Slik så det ut da japanerne laget luksusbil for 30 år siden.

Før charterturistene

Ute på landeveien lar jeg V8-eren på 280 hestekrefter få strekke litt ut. Det skjer særdeles udramatisk. Den firetrinns automatgirkassa girer mykt, motoren høres knapt. Lexus har alltid vært bevisst på at lavt støynivå er viktig for å gi premiumfølelse. Det var helt tydelig på plass fra starten av.

For første gang får jeg kjøre debutmodellen til Lexus.

Ibiza er relativt kupert og med mange småveier. Resten av trafikken preges av små leiebiler, en god bunke Suzuki-Jeeper og ikke minst: Mye Mercedes BMW og Audi med godt voksne ektepar inni.

Jeg tipper de har sommerhus her og sikkert to golfbager i bagasjerommet.

Litt ut fra allfarvei blir det mer øde. Her er det ikke vanskelig å tenke seg hvordan denne øya må ha vært før charterturistene begynte å komme i strie strømmer. Folk levde ganske isolert, drev med fiske og litt jordbruk, en voldsom kontrast til turistmaskinen Ibiza er i dag.

Designet har mange fellestrekk med datidens Mercedes S-klasse. Naturligvis ikke noen tilfeldighet...

Kunne vært hverdagsbil

Jeg finner en smal grusvei, og svinger av fra den merkede ruten. ”Please make a U-turn” kommer oppskriftsmessig mens jeg ser etter et bra sted å ta bilder. Her må jeg være forsiktig. Lexusen er lav og de blir neppe veldig happy på museet i Sveits der denne hører hjemme til vanlig, hvis de får den tilbake med skader på understellet.

Den legendariske byggekvaliteten kommer på mange måter enda mer til sin rett når det har gått tre tiår. De fleste nybiler føles tighte og fine når de er – nettopp – nye. Det er naturligvis grunn til å tro at dette eksemplaret har fått ekstra mye omsorg, men likevel. Det er imponerende at den er helt uten skrangling eller ulyder. Her er alt på stell og vil sannsynligvis være det om ytterligere 30 år, hvis den fortsatt blir tatt godt vare på.

Det hadde ikke vært noe problem å ha denne som hverdagsbil. LS-en er lettkjørt og komfortabel og føles overraskende moderne, den dag i dag.

Det vil si: Interiøret er ikke akkurat moderne. Det er en reise tilbake til 90-tallet og umiskjennelig japansk.

Eier du en Lexus? Fortell oss om det her:

På denne tiden var det stas med flest mulig knapper!

Solid hardplast

Sist jeg ryddet i garasjen fant jeg en eske med alle de gamle kassettene mine. Jeg burde tatt med en av 80-talls-miksene hit, for her er det naturligvis kassettspiller! Ikke bare det. Pioneer-spilleren opplyser stolt at den er utstyrt med ”ANTI-THEFT SYSTEM”. Dette var tider!