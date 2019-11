Audi ur-quattro. Enhver med litt interesse for bil får stigende puls og høyere blodtrykk så fort de ordene nevnes. I sitt indre ser man en rallybil i fint driv, med en velberegnet firehjuls-sladd og hører den særegne, men herlige lyden av den 5-sylindrede turbomotoren på høyt turtall. Man nærmest føler stikkflammene ut fra eksosrøret ...

Bilen er definitivt en legende, en klassiker og et samlerobjekt. Den litt firkantede sportskupeen ble utviklet fra Audi 80-karosseriet og forsynt med det som etter hvert ble Audi legendariske firehjulsdrift-system. Quattro.

Den totale produksjonen av gatemodeller er på 11.452 biler i perioden 1980–1991. Kun fem av disse kom til Norge via regulær import. og to av disse igjen ble aldri registrert. De fleste av disse er med andre ord bruktimportert. Biltypen i seg selv må således sies å være ganske så sjelden i utgangspunktet. Et langt og hardt liv på utallige motorsportsarenaer her nok ikke akkurat hjulpet på bestanden heller.

Akkurat nå er denne Audi ur-quatteroen tilsalgs i Norge. Tøff som få ... Faksimile fra Broommarked.no

Håndbygget

Karosseriet fikk få forandringer underveis. Den største var i 1985, da bilen fikk en facelift. Med ny grill, nye frontlykter, endret listverk og andre emblemer bak, ser den hakket mer moderne ut enn den første.

Alle disse quattro-modellene ble ble mer eller mindre håndbygget i Tyskland.

Akkurat nå finnes det én slik bil til salgs her i Norge. Et ganske så tøft eksemplar også. Bilen som har en kilometerstand oppgitt til drøyt 165.000, er en 1986-modell, og har altså faceliften, som kom året før.

Den er ikke helt original. På godt og vondt. Den er nemlig ombygd hos det anerkjente tuning-selskapet Treser i Tyskland. Der har bilen fått motor og girkasse fra Audi RS2.

Jo da, vi snakker fortsatt om en femsylindret maskin på 2,1 liter. Men her yter den 420 villige turbo-hestekrefter. Og det beste av alt: Dette er godkjent og ført inn i vognkortet. Bilen er registrert i Norge.

Audien som aldri ble laget

Det er ikke bare utenpå bilen er tøff. Den ser ganske grom ut innvendig også. Faksimile fra Broommarked.no

Se hele annonsen og alle bildene her:



Er til salgs

Vi vil tro denne oppgraderingen øker kjøregleden med ytterligere flere hakk. At bilen er lakkert i knall rødt og er utstyrt med hvite, klassiske Compomotive-felger trekker heller ikke ned det tøffe visuelle inntrykket. Snarere tvert i mot! Man formelig kjenner "ha begjæret" som suger seg fast i mellomgulvet.

Også innvendig har bilen fått en "strekk". Med blant annet skinntrukket dashbord og seter.

Les mer om den spennende Audi-historien her:

Neppe en dårlig investering

Råskinnet og klassikeren selges i Oslo og selgeren, firmaet Marcus Bil, oppfordrer interessenter til å ringe for utfyllende informasjon og eventuell visning. De ber også, forståelig nok, om at det er de som er seriøst interessert som tar kontakt.

Som så ofte før; smaker det – så koster det. 599.000 kroner er det de forlanger for denne doningen. Er bilen like fin som man får inntrykk av på bildene, er den jo et smykke. Et slikt bi-likon er neppe noen dårlig investering heller, selv om denne altså ikke er helt original.

Audi har etter hvert mange morsomme varianter i modell-paletten sin. Med både S og RS på bakluke-emblemet. Men etter vår mening er dette Audi på sitt aller, aller beste! Slike sjanser dukker ikke opp hver dag.

Les også: Audi – slik gikk de fra raring til luksusbil

Video: Dette er en annen rå Audi-modell