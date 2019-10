Bokaktuelle Anna Rasmussen (23) gjestet onsdag «God Morgen Norge».

I videoen du ser øverst i saken, forteller Rasumussen om medienes kritikk av henne og boka.

I intervjuet forteller hun at hun flere ganger har ønsket å legge ned bloggen på grunn av kritikken, men at hun likevel har valgt å fortsette.

– Hvis det hadde vært min egen datter, hadde jeg ringt henne og sagt: «Du må gjøre noe annet. Finn deg en annen jobb. Dette er ikke bra for noen,» sier programleder Vår Staude (53).

Staude spør Anna om hvor langt unna hun har vært å slutte med bloggingen.

– Veldig nær, opptil flere ganger, svarer Anna, som tidligere blogget under navnet «Mamma til Michelle».

RØD LØPER: Anna og ektemannen Jan ankommer Kjendisgallaen på Chat Noir i 2015. Foto: Scanpix

«Vi klarer oss uansett»

Anna forteller om høsten 2017, da hennes Jan Lossius (26), som hun nå er gift med, rådet henne til å legge ned bloggen.

– Da var jeg helt på bunn. Da sa Jan: «Dette ødelegger deg, Anna. Du må slutte. Vi klarer oss uansett. Bare slutt,» sier hun.

– ... men du trakk deg ikke, sier Vår.

– Jeg trakk meg veldig tilbake, og fikk mer avstand til media og bloggen. Men det er først det siste året nå at jeg virkelig har tatt grep og endret hvordan jeg utsetter meg på bloggen og hvordan jeg selv har det.

Lørdag var Rasmussen å se i «God kveld Norge», hvor hun fortalte om at hun i all hemmelighet tok abort og trakk seg tilbake fra rampelyset.

– I fjor tok jeg for første gang i mitt liv kontakt med en psykolog, og det har vært veldig bra for meg, sa Anna i TV 2-programmet.

TRAKK SEG: Anna Rasmussen skulle i 2017 delta i «Skal vi danse» sammen med en rekke andre kjendiser, men hun trakk seg etter kort tid. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

Anna sier at hun siden den gang har tatt flere grep, både med seg selv og med bloggen.

– Jeg skriver det som det er. Jeg lar ikke noen spekulere mer enn nødvendig, sier hun.

Vil ikke leve på noen andre

Anna Rasmussen har ikke gått på videregående skole, og har ingen utdannelse.

Hun har kun bloggerfaringen å lene seg på, og hun har tjent gode penger på dette.

– Jeg begynte med dette da jeg var 15 år gammel og hadde fått mitt første barn. Etter det har jeg fått to flere barn, og jeg har planer om flere, sier hun.

Anna føler at hun har et stort ansvar for barna, Michelle (8), William (5) og Lucas (3).

– Jeg har mange å forsørge. Jeg føler et visst ansvar overfor dem til å ha en inntekt, og til å kunne forsørge alle. Jan har også sin jobb, men jeg vil ikke leve på noen andre, sier hun.

Rasmussen sier at hun alltid har vært selvstendig, og at hun er nødt til å forsørge barna.

– Det er viktig for meg å ikke slutte, sier hun.

Vil bli jordmor

På spørsmål fra Staude om hva Rasmussen ville ha gjort hvis hun ikke blogget, svarer hun at hun kunne tenkt seg å bli jordmor.

– Etter å ha fått så mange barn, og siden jeg trives så godt på barselavdelingen og alltid har hatt fokus på helseutdannelse, så hadde det vært en drøm å utdanne seg som jordmor og føle at jeg er viktig, sier hun.