Politiets klare halloween-oppfordring til foreldrene

Pass på at barna kler seg godt nok, slik at godteriinnsamlingen ikke blir en kald opplevelse. Sørg også for at alle som beveger seg rundt i høstmørket har på seg refleks, er oppfordringen.

Tall fra Trygg Trafikk viser at sjansen for å bli påkjørt reduseres med 85 prosent dersom man bruker refleks.

«I tettbygd strøk har en bilist som kjører med nærlys i 50 km/t to sekunder på å oppdage deg og reagere dersom du ikke bruker refleks. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det er et hav av forskjell», skriver Trygg Trafikk.

– Vi oppfordrer alle til å vise hensyn, og håper store og små får en fin feiring, sier Storsveen.