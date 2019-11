Samme dag som Vivian Kvarven (47) valgte å gi vekk plassen sin til Stine Alice Claussen-Væringstad (22), banket det igjen på døren til det avsidesliggende torpet Buåsdalen.

Tidligere den dagen måtte utfordrerne Veslemøy Bråten og Børge Sundnes (54) forlate Farmen-gården, da Lundereids forpaktere stemte frem Silje Momrak (32) og Jens-Ivar Simonsen (46) som fullverdige deltakere.

Sammen måtte de hjemstemte utfordrerne bli enige om hvem som skulle få en ny sjanse på Torpet.

Børge ga plassen til Veslemøy, og vendte snuta hundre år frem i tid, etter et kort opphold i 1919.

– Han ga meg den sjansen uten å nikke. Han gjorde det med glede. Det var stort av Børge, hyller hun sørlendingen.

Vant i slegge

Av Torpet-beboerne Frank Tore Aniksdal, Stine Alice Claussen-Væringstad og Eunike Hoksrød, var det sistnevnte som valgte å gå i konkurranse mot den nye utfordreren.

KONKURRERER: Veslemøy og Eunike kjemper om en plass på Torpet. Foto: TV 2 / Alex Iversen

Veslemøy, som av yrke er helsesportspedagog, valgte slegge – men ble slått av den tidligere Farmen-finalisten.

– Jeg var utrolig sliten etter en uke på Farmen. Det var mye spill og ting jeg ikke kunne påvirke. Jeg er en relasjonstype, så det var veldig vanskelig med så mange mennesker, sier Veslemøy til TV 2 etter tapet, og fortsetter:

– På Torpet var det så fint å komme. Det var god stemning, de var ærlige og rett frem fine folk. Jeg ble tatt imot med varme og nysgjerrighet, noe som var veldig annerledes fra Farmen. På Torpet følte jeg meg hjemme, sier 35-åringen, som fikk tilnavnet «Vesla» inne på Torpet.

– De holdt meg på avstand

Hun forteller at hun var klar for å kjempe seg tilbake til Lundereid gård, dette til tross for at hun mener Farmen-deltakernes velkomst var så som så.

– Jeg synes det var vanskelig å få kontakt med alle sammen. De holdt meg på avstand. Men jeg følte jeg fikk kontakt med Berit og Vibecke på en fin måte. Og litt Marte. Børge og Jens ble de to jeg følte jeg kunne være meg selv med, forklarer hun.

35-åringen fra Modum forteller at de 18 timene hun hadde på Torpet var de beste timene i 1919. Hun ble spesielt overrasket og fascinert over hvor fort det er mulig å få relasjoner.

– Jeg ble glad da jeg så Frank på Torpet. Han er en mann som helt usensurert deler meningene sine. Jeg liker sånne personer. Samme med Eunike. Tvers igjennom ærlige folk, og det setter jeg pris på, avslutter «Vesla».

Se Torpet tirsdager, onsdager, fredager og søndager på TV 2 Sumo.

Se Farmen tirsdager, onsdager og søndager på TV 2 og TV 2 Sumo.