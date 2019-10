BMWs direktørbil, 7-serie, er virkelig blitt en bil du legger merke til. Den nye fronten, med de enorme nyrene, sørger for at folk legger merke til at du kommer rullende. Komforten er i særklasse – og motorer som virkelig sparker fra er også tilgjengelig.

Men likevel mener den anerkjente tuneren Alpina, at det rom for å foredle konseptet ytterligere.

De er godkjent som eget bilmerke, selv om de i stor grad baserer seg på produktet som kommer ut fra produksjonsbåndet til BMW.

– Rundt regnet kan du si at 80 prosent av våre biler er BMW – så fintuner vi de siste 20 prosentene, forteller Alpina-sjef, Andreas Bovensiepen, når vi treffer han på bilmessen i Tokyo.

Viktig marked

Det japanske markedet er som kjent glad i biler med god bakseteplass. Det er ikke tilfeldig at Bovensiepen har tatt med seg flaggskipet B7 Limousine Long Allrad.

– Japan er et viktig markedet for oss, fortsetter Alpina-sjefen.

B7 bygger altså på en forlenget utgave av 7-serie. Som vanlig er stylingen begrenset og egentlig ganske så diskret. Men kjennere vil raskt merke seg de klassiske Alpina-felgene, de modifiserte fangerne foran og bak – og Alpina-dekoren rundt om på bilen.

Mørk blå lakk i kombinasjon og lyst skinn blir sjelden feil. Og i en bil som dette er det perfekt!

Brooms Vegard Møller Johnsen fikk et eksklusivt møte med Alpina-sjef Andreas Bovensiepen.

Superbil-killer

Men det er under panseret Alpina gjør endringene som virkelig setter spor. Her finner man i utgangspunktet 4,4-literen vi kjenner fra flere andre modeller hos BMW. En V8-motor som virkelig ikke lider av noen form for kraftunderskudd.

Etter at Alpina har drysset litt av sitt magiske støv over den, går den imidlertid fra å være potent til å bli spinnvill. 608 hk er fasit. Det gjør at 0-100 km/t serveres på sølvfat – på 3,6 sekunder.

Toppfarten får selv de fleste superbiler til å blekne: 330 km/t lyser mot deg på det digitale speedometeret når denne er i fullt firsprang. Slett ikke verst for en bil på nesten 5,3 meter og en vekt på 2.175 kg.

Alpina har verdenspremiere på sin B3 – som tar utgangspunkt i den nye 3-serien til BMW.

Verdenspremiere

Men direktørbilen er ikke den eneste bilen som står utstilt på Alpina-standen. Her er det nemlig også en verdenspremiere. Alpina har nallerede fått hendene på nye 3-serie – og viser stolt fram B3 Allrad.

Den har ytelser som overgår dagens M3 og M4-modeller. Dessuten har den firehjulsdrift – som de to nevnte M-bilene ikke er tilgjengelig med – ennå. For det er bekreftet at når nye M3 og M4 kommer på markedet, vil de bli tilgjengelig med xDrive.

Men hvis du ikke har tid til å vente, og i tillegg ønsker noe veldig få andre har, da velger du B3.

Raskere enn BMW M3

Den har en biturbo-motor som her yter 462 hk. Sprinten fra stillestående til 100 km/t tar kun 3,8 sekunder – noe som er raskere enn dagens BMW M3.

Alpina har også finjustert girkassen for å håndtere de voldsomme kreftene, endret på de justerbare demperne, slik at kjøreegenskapene skal bli enda hvassere – og redesignet luftinntakene for å gi bedre kjøling til motoren.

Planen er at denne bilen skal kunne leveres til kundene i løpet av sensommeren 2020.

– Vi produserer vanligvis mellom 1.500 og 1.600 biler i året, så vi er faktisk mer eksklusive en Rolls-Royce, smiler Bovensiepen.

PS: B3 er også tilgjengelig med samme motor og oppsett i Touring-utgave.

Alpina sørger for firehjulsdrift på sin B3. Det kommer nok godt med, for her er det mye krefter som skal fordeles.

