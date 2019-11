KOMMENTAR: Brooms Vegard Møller Johnsen besøkte nylig Japan, og den store bilutstillingen i Tokyo.

Blant mange biler og mange inntrykk, er det også noe annet han sitter igjen med. Og det har med elbil å gjøre.

Her er hans historie:

Det er først når man reiser ut av Norge, man forstår akkurat hvor langt foran alle andre vi er på elbilfronten. At nesten halvparten av alle nybiler som selges her hjemme er rene elbiler, er mildt sagt oppsiktsvekkende i et globalt perspektiv.

Bilutstillingen i Tokyo er en begivenhet for særlig de japanske bilprodusentene. Og det er også disse som står for de største nyhetene i år – og begge er elektriske: Nissan viser sin konseptbil Ariya – en fullvoksen SUV med firehjulsdrift. Mazda avduker sin aller første elbil, MX-30. At de kaster seg på elbilbølgen er ikke et øyeblikk for tidlig for det norske markedet.

Elbilfokuset er altså tydelig, her også. Men det er inne på messen. Ute i den virkelige verden er det en helt annen virkelighet som dominerer. Den handler om bensin- og diesel – og hybrider. Elbiler finnes det fortsatt veldig få av.

Nissan står bak verdens mest solgte elbil, Leaf. Men i Japan er det ikke mange som kjøper den.

Elbil-pioneerer

Det er jo litt spesielt. Særlig med tanke på at nettopp Nissan, som altså har hovedsetet sitt her, står bak verdens mest solgte elbil – Leaf. Totalt er det nå solgt over 450.000 eksemplarer av Leaf på verdensbasis.

En annen elbil-pioneer, Mitsubishi, er også japansk. Sammen med Leaf var deres i-MIEV med på å for alvor sette elbiler på kartet. Men heller ikke de har funnet en elbil som virkelig treffer markedet på hjemmebane.

I Japan er det kei-cars som står for en tredjedel av bilsalget. Foreløpig er få av disse elektriske.

I stedet er det små-, rimelige- og by-vennlige kei-cars som dominerer salgstallene her. Disse egner seg veldig godt for trange gater og parkeringsplasser.

Framtiden er elektrisk

Vi får møte flere av Nissan-sjefene både på messen og i forbindelse med besøk på deres hovedkvarteret, like utenfor Tokyo. På spørsmål om forbrenningsmotoren er død, får vi litt vekslende svar. Men at framtiden er elektrisk, er alle skjønt enige om.

Overgangen dit er gjerne en form for hybrid. Nissan har en løsning der forbrenningsmotoren kun fungerer som en generator for batteriet. E-power, kaller de den. Og det har på kort tid slått veldig bra an her. Men det er altså en overgangsløsning.

Selges 5 millioner biler i året

Brooms Vegard Møller Johnsen har vært i Tokyo – og merket seg hvor lite elbiler det er der.

Basert på det vi opplever i Japan, er det lett å tenke at elbilene har en lang vei å gå før de får fotfeste på verdensbasis. Det skjer riktignok store ting på antall tilgjengelige elektriske modeller, der antallet nærmest er eksplosivt akkurat nå. Hurtiglading og batterier blir også stadig bedre.

Likevel er markedene rundt om i verden i stor grad ganske likt det japanske, om vi ser på elbilandelen. Den er forsvinnende liten.

Norge utgjør bare en ørliten del av totalen. Her selges omtrent 150.000 nybiler i året. Tallet for Japan er over 5 millioner – og her er elbil-andelen fortsatt bare rundt to prosent.

Norges-løsningen

Skal vi få en elbil-revolusjon på verdensbasis er det etter all sannsynlighet ”Norges-modellen” som må til: En kombinasjon av en gulrot og pisk, som folk flest merker på lommeboka og i hverdagen.

Men den slags løsninger er det ikke så mange land som har råd til – eller som har politisk enighet om å prøve på.

I Japans tilfelle, skal det sies at man har en del ordninger for å gjøre elbil mer gunstig ved kjøp. Men tydeligvis monner det ikke nok, i forhold til hva kjøperne ønsker. I tillegg er det helt klart en utfordring her, som i Norge, med infrastrukturen.

Dermed vil nok Norge fortsette å være i en klasse for seg akkurat på elbiler. De som venter på revolusjonen i resten av verden, får nok smøre seg med tålmodighet en stund til.

