Kinas uttalelse kommer etter at USA og 22 andre land ba Kina stanse pågripelsen av uigurer og andre muslimske minoriteter under et møte i FN tirsdag.

– Det er vanskelig å forestille seg at på den ene siden forsøker du å få til en handelsavtale, på den andre siden bruker du enhver sak, spesielt menneskerettighetssaker, til å klandre den andre, sa Kinas FN-ambassadør Zhan Jun etter møtet ifølge Reuters.

Han sa også at det er framgang i handelssamtalene, men at USAs kritikk neppe er til hjelp.

Kina har fått kraftig kritikk for å ha etablert store interneringsleirer i Xinjiang vest i Kina. Kinesiske myndigheter beskriver det som frivillige opplæringssentre for å bekjempe ekstremisme og gi mennesker ny kompetanse.

Ifølge FN er minst 1 million uigurer og andre muslimske minoriteter plassert i slike leirer.