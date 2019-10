Muffins til alle som liker kaker

Les igjennom oppskriftene før du begynner!

Oppskriften gir ca. 19-20 stk, avhengig av størrelsen på muffinsformene.

200 g Melange margarin (etter samarbeid med produktplassering)

175 g sukker

200 g hvetemel

2 ts bakepulver

4 egg (3 store egg)

Se tips for smakstilsetning

Varm stekeovn til 180 grader.

Smelt margarin uten å koke.

Pisk eggene lett med sukker. Bland i myk / lett smeltet margarin og sikt i bakepulver og hvetemel. Vend sammen med en slikkepott.

Tilsett den smakstilsetningen du ønsker:

hakket sjokolade

kakao og vaniljesukker

hakkede nøtter eller rosiner

blåbær

Del eventuelt deigen opp i 3 eller 4 deler og lag muffins med forskjellige smakstilsetninger. Sett muffinsformene på et muffinsbrett eller bruk doble papirformer og sett dem utover på et stekebrett. Fyll deigen i formene (3/4 fulle) ved hjelp av to spiseskjeer. Stek muffinsene midt i ovnen ved 180 grader i ca 10-15 min. Steketid er avhengig av størrelsene på muffinsene. Bruk en kakepinne eller en «spagettipinne», henger det deig igjen på pinnen stek videre i 1-2 min. Avkjøl på rist .

Muffinsene kan pyntes med et melisdryss, melisglasur (eventuelt med farge på glasuren) eller med sjokoladekrem. Myk margarin vispes med kakao og vaniljesukker til en glatt krem. Fyll i sprøytepose og sprøyt ut som «roser» på toppen eller bruk en kniv og bre kremen utover.

Muffinsene kan fryses (best hvis de fryses uten glasur).

Muffins uten egg, melk og gluten

2 ½ dl melk som tåles, f.eks. ris, soya, mandelmelk

1 ts eplecidereddik

2 ½ dl lys glutenfri melblanding

¾ dl kakao

1 1/4 ts natron

1 ½ dl sukker

1 ½ ts vaniljesukker

½ dl smeltet Melange margarin uten melk

Bland sammen melk som tåles og eplecidereddik, og la stå å trekke i 5-10 minutter.

Mål opp og bland sammen alt det det tørre.

Hell «melk» og eplecidereddik blandingen det over det tørre under omrøring.

Varm stekeovn til 180 grader.

Fordel deigen i muffinsformer på et muffinsbrett eller bruke doble muffinsformen (holder fasongen bedre). Fyll ¾ fulle og stek i 10-20 minutter. Sjekk med en pinne om de er ferdige. Steketid avhengig av størrelsene på muffinsene.