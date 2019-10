To britiske menn i 20-årene ble angrepet av en hai da de snorklet ved Great Barrier Reef i Australia tirsdag.

Fikk foten bitt av

Danny Maggs (22) og Alistair Raddon (28) lekeslåss i vannet før angrepet. Danny har fortalt at han trodde kameraten rev ham hardt i foten, før han oppdaget blodet og at en hai var like under dem.

Så gikk haien til angrep en gang til. Britene har fortalt at de kjempet og sloss mot haien i vannet.

Ifølge Channel 9 news fikk 28-årigen foten sin bitt av, mens 22-åringen fikk beinet kraftig flenget opp.

Svenske Emma Andersson og Billy Ludvikson hylles som helter i Austrlaia etter at de trolig reddet livet til to briter som ble angrepet av hai tirsdag. Foto: Reuters

Tilstanden til begge var kritisk tirsdag, men hadde det ikke vært for svenske Emma Andersson og Billy Ludvigsson, kunne liv gått tapt.

Både Emma og Billy er sykepleiere. Emma jobber til vanlig på akutten og er vant til å håndtere alvorlige skader. Men om bord på en seilbåt i Withsunday Islands var de helt uforberedt på det som skulle skje.

Hørte skrik

– Vi var halvveis oppe i båten da vi hørte skrik. Først tenkte vi det var tull, men når skrikene fortsatte skjønte vi at noe hadde skjedd, sier Emma Andersson til pressen.

Det tok litt tid å få de skadde britene opp i båten. Sykepleierparet skjønte fort at situasjonen var alvorlig. Begge britene hadde livstruende blødninger. Sykepleierne fikk kontroll på beinet til 22-åringen som hadde fått beinet flenget opp, idet 28-åringen kom seg opp i båten med et avrevet bein.

Rettet livet

– Behandlingen de fikk på båten var helt avgjørende for at pasientene overlevde, sier lege Sanjeev Grewal til Reuters.

– De gjorde en fantastisk jobb og har all grunn til å være stolte av seg selv, sier en av redningsmennene som hentet britene med helikopter til byen Airlie Beach, der helsepersonell ventet på dem.

Dette er det fjerde haiangrep ved Withsunday islands det siste året. I november i fjor døde en mann av skadene etter haiangrep samme sted.