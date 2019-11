– Chelseas unggutter har vært gode nok i flere år. De har bare ikke fått sjansen

Lørdag fra kl. 18.00: Se Watford-Chelsea på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

I flere år har Chelsea hatt Englands aller beste juniorlag.

Siden 2010 har klubbens tenåringer vunnet FA Youth Cup hele syv ganger – og løftet trofeet i ungdommens Champions League ved to anledninger.

Likevel har Chelsea-talentene bare sporadisk fått sjansen på førstelaget.

Inntil nå.

Forandringen

For etter at Frank Lampard tok over som manager i sommer, har hele syv spillere fra klubbens akademi vært på banen i Premier League.

Mason Mount (20) har startet samtlige ti kamper, Tammy Abraham (22) og Fikayo Tomori (21) har startet henholdsvis ni og syv.

I tillegg har Callum Hudson-Odoi (18) vært involvert i hver eneste kamp etter han kom tilbake fra sin langtidsskade. Og klubben venter fortsatt på at Ruben Loftus-Cheek (23), som fikk sitt gjennombrudd i Chelsea i fjor, skal gjøre det samme.

– Vi har egentlig ventet på at dette skal skje i noen år nå, sier Tore André Flo (46).

Den tidligere Chelsea-spilleren har jobbet i London-klubbens ungdomsavdeling i over syv år. Først som trener for aldersbestemte lag, nå som en av syv ansatte som følger opp spillerne som er utlånt til andre klubber.

– Juniorlaget vårt har gjort det veldig godt i mange år. Det som egentlig manglet var å gi dem sjansen, og det har Frank Lampard gjort nå. Da ser vi at mange av dem faktisk er gode nok, sier han.

Overrasket

Flo er overbevist om at ungdomsrevolusjonen kunne ha skjedd tidligere.

– I klubben har vi hatt denne filosofien i ganske lang tid. Klubben har gjort alt for at spillerne skal kunne komme seg inn på førstelaget, men nøkkelen har vært å gi dem sjansen. Nå har de fått den og virkelig tatt vare på den, sier den tidligere landslagsspissen.

– Hadde du trodd at de skulle gripe sjansen med en gang?

– Nei, kanskje ikke så fort som det har gjort nå. Vi har sett at dette er spesielle talenter, men vi snakker om Chelsea, Premier League og toppen av den divisjonen. Det er et utrolig høyt nivå. Jeg trodde kanskje at det ville tatt litt lengre tid, svarer Flo.

Stoler på ungguttene

Men Lampard har hatt troen på dem fra første stund. Tammy Abraham fikk tidlig draktnummer ni, Mason Mount ble drillet i førsteelleveren gjennom hele sesongoppkjøringen og på tampen av overgangsvinduet solgte klubben sin mest profilerte midtstopper, David Luiz, for å gjøre plass til Fikayo Tomori.