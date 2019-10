Vinggruppens toppsjef Magnus Wikener presenterte selskapets nye eiere på selskapets hovedkontor i Stockholm klokken 10 onsdag.

Som TV 2 kunne melde onsdag morgen, er Petter Stordalen en av Vings nye eiere. Stordalen ble mottatt som en rockestjerne av de mange ansatte som var til stede under presentasjonen.

– Når jeg kom ned trappa, kjente jeg at jeg fikk gåsehud. Dette er det jeg elsker med selskap. Dette er kultur, det, sa Stordalen til vill jubel fra salen.

Hjerte og hjerne

– Jeg har gjort mange dealer gjennom livet, men denne er helt spesiell. Denne dealen forener hjerte og hjerne. Som dere forstår, har jeg mye hjerte. Så har jeg fått med et par partnere som har mye hjerne, så det er en perfekt kombo, fortsatte Stordalen.

Stordalen er eiendomsutvikler, investor og kunstsamler, men er mest kjent som eieren av Nordic Choice Hotels. Hotellkjeden består av mer enn 190 hoteller og har 16.000 medarbeidere.

Nå går han også inn i reisebransjen gjennom konsernet Strawberry. Med seg på laget har han oppkjøpsfondene Altor og britiske TDR Capital.

Gikk konkurs

23. september søkte Ving-eier Thomas Cook Group om konkurs. Konkursen førte til reisekaos også for den nordiske virksomheten.

Den nordiske delen av selskapet var imidlertid en uavhengig og lønnsom del av konsernet, og fortsatte driften kort tid etter at eieren gikk konkurs.

Ving bekreftet i begynnelsen av oktober at det hadde kommet et bud på virksomheten, men uten å spesifisere hvem budgiveren var. Det er konkursboet til Thomas Cook i Storbritannia som vil stå for salget.

Flere beilere

Tidligere denne måneden meldte Finansavisen at Fosun Group, som var største aksjonær i Thomas Cook med nær 15 prosent av aksjene, var i samtaler med ledelsen om å overta den lønnsomme nordiske delen av Ving.

Ifølge Sky News skal det britiske equity-fondet Triton Parters også ha vist interesse for den nordiske Vinggruppen. Fondet la inn et bud allerede før sommeren som Thomas Cook senere opplyste at de vurderte.

En stolt Ving-sjef Magnus Wikener la onsdag formiddag vekt på betydningen av at selskapet nå får en nordisk eier.

– Vårt marked er Norden, og vi utvikler kundetilbudet for våre nordiske gjester. Vi kommer nå for første gang til å få en nordisk majoritetseier. Dette gir oss helt nye muligheter til utvikling, sa Wikener til forsamlingen av medarbeidere og pressefolk.

– Denne avtalen betyr også at jobben til de drøyt 2300 personene som jobber i Vinggruppen, inklusive flyselskapet vårt, reddes, fortsatte Wikener.



Vinggruppen i Norden består av Ving Norge, Ving Sverige, Globetrotter, Spies i Danmark, Tjäreborg i Finland samt Thomas Cook Airlines Scandinavia.