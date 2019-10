Politiet fikk melding om at en person var knivstukket i Verksgata i Stavanger sentrum i morges klokken 07.12.

Mannen som ble knivstukket er kjørt til Stavanger universitetssykehus. Skadeomfanget er ukjent, men vedkommende var bevisst før transport.

De jakter nå to gjerningspersoner.

– Vi har opplysninger om at to gjerningsmenn skal ha løpt fra stedet i retning Verven. Det skal være to menn, begge skal være ca 180 cm høye og ha tynn kroppsbygning, den ene skal være ikledd en hvit hettegenser, og én av dem halter med den ene foten, sier Toralv Skårland, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, i en pressemelding.

Politiet opplyser at de er i området med alt disponibelt mannskap.

Saken oppdateres