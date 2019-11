Lars Robert fikk seg en støkk da han så hva han hadde spist: – Jeg kjente noe som føltes som et hår på tunga

Søndag var Lars Robert Aarebrot innom den søndagsåpne Bunnpris-butikken i Melhus for å gjøre noen småkjøp. Han kjøpte blant annet en pakke med knekkebrød, som skulle vise seg å romme mer enn bare knekkebrød.

– Det var skikkelig grusomt. Jeg satt i sofaen og spiste noen knekkebrød. Det var forholdsvis mørkt i rommet, og jeg gransket ikke knekkebrødene i detalj før jeg satte tennene i dem. Jeg tenkte i utgangspunktet ikke at det skulle være noe galt med disse, sier Aarebrot.

– Det myldret i pakken

– Så kjente jeg noe som føltes som et hår på tunga. Jeg stoppet å spise for å granske knekkebrødet nærmere. Da så jeg at det myldret av små larver på knekkebrødet, sier Aarebrot.

Han spratt deretter opp fra sofaen for å undersøke knekkebrødpakken. I pakken krydde det av små larver.

– Sønnen min hadde også spist et knekkebrød, og han skrek da jeg fortalte det. Min samboer synes også at det hele var ganske ekkelt. Jeg er ikke den mest lettskremte, så jeg ser på det som at jeg fikk i meg noen ekstra proteiner. Jeg synes jo ikke det var noe særlig, så jeg bestemte meg for å ta det opp med butikkeier i butikken jeg kjøpte dem i.

La først ikke merke til det

Knekkebrødpakken Lars Robert Aarebrot hadde kjøpt var av typen Wasa frukostknekkebrød. Av de tre pakkene med knekkebrød, kom Aarebrot halvveis i pakke to.

– Jeg hadde allerede spist opp en pakke på mandagen. Jeg la ikke merke til noe med den, men jeg så heller ikke spesielt nøye etter. Det er jo ikke noe man ser for seg skal være et problem, sier Aarebrot.

Tirsdag oppsøkte han Bunnpris i Melhus for å legge frem det som hadde skjedd ham. Der fikk han i svar av en butikkansatt at dette var noe de hadde slitt med tidligere.

– Jeg ba om å få snakke med butikksjefen. Etter mye om og men svarte han meg på telefon, og beklaget det som hadde skjedd. Han ba meg om å komme innom butikken igjen for å få for tort å svie, sier Aarebrot.

– Beklager

Aarebrot stiller seg undrende til at butikken kan selge matvarer hvis de har et problem med larver i butikklokalet.

– Jeg er ikke så tilhenger av å spise larver ubevisst, og det tror jeg ikke andre butikkkunder er heller, sier Aarebrot.

Nasjonal driftssjef i Bunnpris Trond Wang sier til TV 2 at de synes dette er en veldig kjedelig sak.

– Spesielt for kunden som opplevde dette med et produkt kjøpt hos oss, og det beklager vi virkelig, sier Wang.

Han forteller at det første de gjorde da de fikk beskjed om funnet, var å tømme butikken for alle varer som kan være aktuelle for å bli utsatt for denne type skadedyr.