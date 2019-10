Nordmannen ledet 7,5-4,5 før tirsdagens hurtigsjakkpartier. Seier ga to poeng, mens remis ga ett. Førstemann til 12,5 poeng gikk til finalen. Carlsen gjorde jobben ved å vinne to ganger, spille én remis og tape ett parti.

Hadde ikke nordmannen klart å vippe semifinalen mot verdenstoeren i sin favør i løpet av fire hurtigsjakkpartier, ville den blitt avgjort med lynsjakk.

Finalen starter torsdag varer fram til lørdag. Der skal Carlsen møte amerikanske So, som vant enkelt 13-5 over russiske Jan Nepomnjatsjtsjij.

Solid overtak

I tirsdagens første parti opparbeidet Carlsen seg et overtak, men etter en hektisk periode der begge spillerne hadde lite tid, ble de enige om remis. Nordmannen spilte med hvite brikker og virket ikke helt fornøyd med å dele poengene.

Deretter skulle 28-åringen spille med svarte brikker. Carlsen hadde ifølge sjakkcomputerne et overtak tidlig, og han hadde samtidig mer tid på klokka enn motstanderen. Etter hvert ble overtaket i favør verdensmesteren så stort at han sikret partiseier og tok et langt steg mot finale. Etter to partier tirsdag var stillingen 10,5-5,5 til Carlsen.

Én seier ville sikret finaleplass for nordmannen. Den kom ikke i det tredje partiet. Også der spilte Carlsen med svarte brikker. 28-åringen havnet kraftig bakpå både i tid og på brettet, og Caruana klarte til slutt å redusere til 10,5-7,5.

Med hvite brikker i det fjerde partiet hurtigsjakk hadde Carlsen nok en mulighet til å sikre finaleplassen. Caruana gikk hardt ut i jakten på en viktig seier, men havnet bakpå. Carlsen hadde et overtak på cirka en bonde. Verdensmesteren hadde riktig nok lite tid, men klarte å sette inn det avgjørende støtet og sikre finaleplass.

Kan bli tidenes første mester

Dette er tidenes første offisielle VM i fischersjakk. Carlsen var automatisk kvalifisert til semifinalen siden han vant det uoffisielle mesterskapet i 2018.

I fischersjakk står offisersbrikkene tilfeldig oppstilt, men alltid som et speilbilde av hverandre. Kongen må alltid stå mellom tårnene. Løperne må stå på hver sin farge. Totalt er det 959 potensielle startposisjoner.

Carlsen åpnet semifinalen med tap mot Caruana søndag. Senere på kvelden slo nordmannen tilbake og sørget for at det sto likt etter to partier. Mandag ble det én Carlsen-seier og én remis. Dermed ledet nordmannen 7,5-4,5 etter fire partier langsjakk. Seier ga tre poeng, mens remis ga 1,5.

Onsdag er det hviledag i VM. Torsdag starter finalen og bronsefinalen. Mesterskapet på Henie Onstad-senteret på Høvik avsluttes lørdag.

(©NTB)