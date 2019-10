Manchester City 3-1 Southampton

Sergio Agüero var kampens store spiller da han scoret to i Manchester Citys 3-0-seier over Southampton i ligacupens fjerde runde.

– Ligacupen er en god konkurranse. Du kan ikke vinne fire titler i en sesong når du ikke spiller kamper så seriøst. For spillerne som ikke har spilt de siste kampene er det godt for meg å se rytmen, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Kampens største høydepunkt var utvilsomt 2-0-scoringen til hjemmelaget. Hvor ballen, etter å ha vært innom åtte City-spillere, til slutt endte opp hos Sergio Agüero som scoret sin første for kvelden.

Hjemmelaget var aldri særlig truet men måtte likevel se Jack Stephens kjempe inn en redusering for «The Saints» et kvarter før slutt.

Argentinsk aften

Machester City tok ikke uventet tak i kampen fra start, og det tok ikke mer enn 20 minutter før Bernardo Silva siktet seg inn på Nicolás Otamendi i Southampton-boksen. Argentineren var sterkest. Knuste Southampton-spillerne i hodeduell og stanget hjemmelaget i ledelsen.

Ti minutter ut i andre omgang noterte Agüero seg for sin andre scoring. Riyad Mahrez klinket til utenfor bortelagets sekstenmeter. Skuddet gikk via Jan Bednarek før den traff foten til en observant Agüero som satt inn Citys tredje.

Gjestene fikk likevel med seg en trøstescoring på tampen ved Jack Stephens, men må innse at de står med 1-12(!) i målforskjell på sine to siste kamper.

Ga ungguttene sjansen

Manchester City-manager Pep Guardiola stilte med et mikset lag fra start. Guardiola gjorde ni endringer fra laget som slo Aston Villa på lørdag. Sentralt på midten fikk Phil Foden og Tommy Doyle muligheten, mens 22 år gamle Angeliño fikk være med de siste ti minuttene.

– Tommy Doyle spilte virkelig bra i en posisjon som ikke er naturlig for ham. Vanligvis spiller han lenger framme. Han spilte virkelig godt. Jeg gratulerer ham med debuten, sier Guardiola.

Portugisiske João Cancelo fikk sitt innhopp etter 64 minutter og 18 år gamle Adrián Bernabé fikk muligheten til å vise seg fram med fem minutter igjen av kampen.

Også Leicester er klar for neste runde. 3-1-seier over Burton hvor Kelechi Iheanacho, Youri Tielemans og James Maddison sørget for avansement.

På Goodison Park fikset Mason Holgate og Richarlison videre spill i ligacupen etter 2-0 mot Watford.