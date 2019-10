Toppkampen ble langt på vei avgjort med to kjappe Stavanger-scoringer i annen periode. 3-1 og 4-1 kom med halvannet minutts mellomrom og slo mye av luften ut av gjestene fra Asker.

I den samme perioden var det for øvrig klasseforskjell på lagene. Vertene spilte fin-hockey, fant hverandre i gode posisjoner og tok med seg en fortjent tremålsledelse inn til siste pause.

Frisk skapte en smule spenning med overtallsscoring etter snaut seks minutter av siste periode. Reid Petryk smalt pucken i mål til 2-4.

Men bare minuttet senere kom en ny smell imot for gjestene. Nolan Zajac scoret etter å ha ført pucken helt fra egen målstrek.

Suveren

Storseieren gjør at Stavanger topper eliteserien med imponerende 37 poeng fra 13 kamper. Siddisene har kun avgitt to poeng i seriespillet så langt. Det skjedde da de tapte på straffeslag mot Storhamar for ti dager siden.

Tirsdag ble det en kveld for Stavangers nordamerikanere. Foruten canadieren Zajac ble det scoring på både Greg Mauldin (USA), Brady Brassart (Canada) og Dan Kissel (USA). I tillegg hadde Mauldin og canadieren David Morley assists.

Stavanger fikk en bra start med scoring i overtall før tre minutter var spilt. Frisk-spillerne lå lavt rundt eget mål, og Stavanger fikk godt med rom. Markus Søberg siktet inn Mauldin, som hamret inn 1-0 fra distanse.

Frisk kvitterte tre minutter senere etter nydelig spill av Hampus Gustafsson. Svensken holdt lenge på pucken og slo en strålende pasning til Petryk før han utlignet.

Ytterligere tre minutter ble spilt, og Stavanger tok føringen igjen. Patrick Ulriksen plukket opp en klarering og skjøt via rumpa på kaptein Kristian Forsberg og i mål.

Klart best

Stavanger-spillerne var best i det meste, men annenperioden skilte seg ut. Da kom også to svært viktige scoringer.

Brassart bidro med en aldri så liten kunstscoring etter 26 minutter da han fikk pucken bak Frisk-målet, rundet det og satte inn 3-1 via kølla til Henrik Ødegaard.

Frisk hadde deretter to store sjanser uten å score, før Kissel punkterte kampen. Stavanger gikk rett i angrep etter en dropp i egen sone, og Mauldin serverte Kissel, som kontrollert økte ledelsen.

Etter 12 seirer på 13 kamper er det vanskelig å se hvem som skal stoppe Stavanger i seriespillet denne sesongen.

(©NTB)