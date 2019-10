Musikk-komedien «Grease» satte sitt preg på manges ungdom da den kom ut for 41 år siden. Nå skal en rekke klesplagg og rekvisitter fra filmen auksjoneres bort, men de er ikke billige, skriver CNN.

I filmen spiller superstjernen John Travolta high school-kjekkasen Danny Zuko, som i sommerferien faller pladask for den «flinke piken» Sandy Olsen, spilt av Olivia Newton-John.

De finner til begges overraskelse ut at de skal gå på samme skole den påfølgende høsten. Mer av filmens handling skal ikke røpes her, men filmen sees på som en av de aller største high school-klassikerne i Hollywoods historie.

Sandy Olsens antrekk

Skuespilleren Olivia Newton-John, som tidligere nevnt spilte Sandy i filmen, har i 2019 rukket å fylle 71 år. Hun har nå bestemt seg for å selge unna en verdifull rekvisitt fra filmen, nemlig Sandys originale antrekk.

– Buksene har en ødelagt glidelås, så når jeg skulle ha dem på meg under innspillingen, måtte de stiftes sammen for å holdes på plass. Buksene var faktisk fra 1950-tallet, sier Newton-John.

Antrekket anslås å bringe inn mellom 900.000 og 1.800.000 kroner, ifølge auksjonshuset Juliens Auction's som skal holde auksjonen.

SELGES: Det er dette antrekket fra filmen Grease som skal auksjoneres bort. I bakgrunnen ser man også jakken fra produksjonsgrenen som skal selges. Foto: Timothy A. Clary / NTB scanpix

Hun sier i et intervju som Reuters Television har gjort, at hun har brukt flerfoldige måneder på å sortere lagercontainere for å finne antrekket frem.

Av de andre tingene som nå skal auksjoneres bort fra filmen «Grease» under auksjonen er en spesiallaget, rosa jakke. Den ble delt ut til skuespillere og produksjonsansatte som jobbet med filmen, og er verdsatt til opp imot 46.000 norske kroner. Et orginalt «Grease»-manuskript skal også selges.

For en god sak

Newton-John har siden 1992 blitt diagnostisert med brystkreft tre ganger. Det var også utslagsgivende for at hun bestemte hun seg for å selge unna over 500 gjenstander fra henne karrière, der pengene går til kreftklinikker i Australia.

– Jeg har innsett med tidenes løp at når du går igjennom vanskelige perioder, er de materielle tingene ikke er så viktige som man har trodd, sier Newton-John til Reuters Television.