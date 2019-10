Det kommer fram i den skriftlige forklaringen som flere medier fikk tak i før Alexander Vindman møtte til høring bak lukkede dører i Kongressen tirsdag.

Oberstløytnantens vitnesbyrd omtales som eksplosivt, og republikanere har mobilisert for å undergrave hans troverdighet i forkant.

Vindman legger fram noen av de sterkeste bevisene hittil for anklagene om at Trump misbrukte sine fullmakter som president og brøt valglovene for å få støtte fra Ukraina i forsøket på å bli gjenvalgt neste år, skriver nyhetsbyrået AFP.

Vindman, som har tjenestegjort for den amerikanske hæren i Irak og som senere ble Ukraina-ekspert i USAs nasjonale sikkerhetsråd, ankom høringen i Washington iført uniform og med medaljer på brystet.

Også denne komitéhøringen var lukket, men ifølge den skriftlige forklaringen fortalte oberstløytnanten at han personlig lyttet til at Trump presset Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en telefonsamtale 25. juli.

Trump nekter for å ha gjort noe galt og mener samtalen med Zelenskyj var «perfekt».

